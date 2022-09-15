Смола — смесь опасных веществ, отравляющих легкие курильщика

Курение обычно ассоциируется с тремя заболеваниями: раком легких, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но ни одно из этих заболеваний не вызвано в первую очередь никотином или табаком, а как раз вдыханием сигаретного дыма, который образуется в результате сгорания табака. Этот дым также способствует образованию смолы, говорят эксперты.

Из чего состоит сигаретный дым?

По словам токсиколога Екатерины Мазур, сигаретный дым состоит из тысячи различных химических веществ, образующихся при сгорании табака. Некоторые вещества находятся в твердом или жидком виде, остальные – в газообразном состоянии.

В процессе горения сигареты в дым выделяются как газообразные токсичные вещества – угарный газ, аммиак, бензол, изопрен и другие, так и твердые частицы – бензопирен, карбазол, свинец, алюминий, медь, кадмий, фенол. Эта смесь химических веществ представляет собой «смолу», которая обладает различной степенью токсичности и канцерогенности.

«Проще говоря, «смола» — это то, что остается на фильтре выкуренной сигареты. Этот остаток на фильтре и является причиной всех заболеваний, связанных с курением. В нем содержится более 6 000 химических веществ, каждое из которых запускает конкретные канцерогенные, мутационные или цитотоксические процессы в организме», — отметила Екатерина Мазур, научный сотрудник кафедры фармацевтической и токсикологической химии Государственного университета медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану.

Как измеряется количество смолы?

Екатерина Мазур утверждает, что определить и изучить по отдельности каждое химическое вещество в составе «смолы» крайне сложно – для этого требуется качественное дорогостоящее оборудование, которого на данный момент в нашей стране нет. Именно поэтому в Молдове степень вреда от сигарет определяется по весу этого остатка, что с научной точки зрения неверно.

«Для наглядности, если взять два ватных диска и взвесить их, а затем один из них погрузить в воду, а второй – в бензин, и снова взвесить, то окажется, что ватный диск, намоченный в воде, весит больше, а тот, что окунули в бензин – меньше, но ведь очевидно, что бензин гораздо токсичнее воды», — утверждает эксперт.

Исследователи считают, что необходимо дать оценку токсичности каждого вещества по отдельности, и, основываясь на токсикологических данных о допустимой разовой или суточной норме, определить степень вреда для организма во время употребления этих продуктов.

Почему на пачке сигарет больше не указывается количество смолы?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что нет необходимости измерять количество смолы, поскольку этот показатель не является надежным для нормативных положений и может вводить в заблуждение, и по этой причине указывать количество смолы для потребителей перестали.

Более того, ВОЗ исключила смолы из списка измеряемых компонентов сигаретного дыма, а в последнюю версию списка вошло только 39 вредных и потенциально вредных химических веществ.

Как измеряется содержание смолы в никотиновых продуктах, в которых не сжигается табак?

Устройства, нагревающие табак – это такие изделия, в которых при нагревании табака выделяется аэрозоль, состоящий по большей части из воды, глицерина, никотина и других веществ. Температура нагревания составляет 250—350 °C, что значительно ниже температуры горения табака в обычных сигаретах.

«Во время курения, как уже упоминалось, образуется сигаретный дым, который представляет собой взвесь из твердых и жидких частиц в газообразной среде. Для определения токсичности обычных сигарет применяется международный стандарт ISO 4387. Однако, для новых бездымных изделий подобный стандарт еще не разработан. В своих последних рекомендациях Всемирная организация здравоохранения отмечает, что «в настоящее время не существует признанных методов измерения химических веществ, преимущественно применяемых к устройствам для нагревания табака, а международное сообщество лабораторий занимается разработкой и испытанием методов тестирования устройств, нагревающих табак», — отметила Мазур.

Согласно источнику, ВОЗ не использует термин «смола», а к устройствам для нагревания табака применяется термин «выбросы».

Окончательные методы измерения токсичности нагреваемых табачных изделий будут опубликованы ВОЗ и предоставлены всем странам.

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