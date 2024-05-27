Снижение вреда от курения – это стратегия общественного здравоохранения, которая может спасать жизни

Снижение вреда является фундаментальным компонентом многих аспектов медицины и, конечно, повседневной жизни. В последние годы такие страны как Новая Зеландия, Швеция, Англия, Япония успешно внедрили стратегию снижения вреда в борьбу с курением и достигли позитивных результатов в области общественного здравоохранения. В этих странах курильщикам предоставили доступ и информацию о бездымных продуктах, которые доставляют никотин, исключая процесс горения.

Снижение вреда от курения — это рациональный способ снизить распространенность курения, что, в свою очередь, является наиболее эффективным методом снижения смертности, связанной с табаком: доказано, что основной вред причиняют продукты горения табака, а не содержащийся в нем никотин.

Пятнадцать лет назад Британский королевский колледж врачей, одно из старейших и наиболее престижных медицинских сообществ в мире, ясно и недвусмысленно заявил: «…курильщики курят преимущественно ради никотина, но никотин сам по себе не самое опасное вещество, и если бы никотин можно было доставлять без горения, это спасло бы миллионы жизней».

«Снижение вреда должно быть ключевым приоритетом, потому что оно спасает жизни. Тем не менее, политика общественного здравоохранения Молдовы по-прежнему сосредоточена исключительно на запрете любого употребления табака и никотина, упуская из виду тот факт, что многие взрослые курильщики не могут или не хотят бросить курить», – заявляет врач-невропатолог, директор клиники Неврологии и Нейрореабилитации “NeuroKos” Константин Бучацкий.

В Новой Зеландии, Австралии, Канаде Министерства здравоохранения авторизировали более безопасные бездымные никотиновые и табачные изделия как способ борьбы с курением, чем эффективно снизили риски смертельных последствий курения сигарет. В Швеции преимущественно используется жевательный табак (снюс), а не сигареты. Как следствие, Швеция имеет самую низкую распространенность курения среди взрослых в мире – 5%, сопровождаемую низкой смертностью от табачных заболеваний.

В Англии электронные системы доставки никотина помогают взрослым курильщикам бросить курить, а в Японии значительное снижение потребления сигарет связано с быстрым внедрением продуктов, которые нагревают, а не сжигают табак.

«Для снижения вредных последствий потребления табака необходим комплексный подход. Снижение вреда от курения должно быть центральной стратегией Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком (FCTC), помимо мер по снижению спроса и предложения, которые являются необходимыми, но недостаточными. ВОЗ должна поддерживать инновации в области бездымной доставки никотина», – подчеркнул специалист.

По мнению врача, местные власти должны прекратить демонизацию никотина и предоставить курильщикам реальные способы для отказа от курения или же снижения вреда от этой привычки.

«Лицемерные усилия по запрету бездымных альтернатив и никотина продолжаются. Я, как и все, разделяю озабоченность по поводу распространенности употребления табака несовершеннолетними, но мы почему-то забываем о том, что в Молдове среди подростков отмечается также рост употребления алкоголя, каннабиса, синтетических наркотиков. Для предотвращения инициации подростков в употребление алкоголя, вейпов, наркотиков необходим полноценный процесс отслеживания, верификации и наказания лиц, продающих подросткам этот яд, в том числе онлайн», – добавил Бучацкий.

Для решения проблем, связанных с употреблением табака, необходимо уделять первоочередное внимание нынешним курильщикам, именно им необходимо отказаться от сигарет сегодня, чтобы через 10-20 лет не стать частью статистики бремени неинфекционных заболеваний и не быть примером курения несовершеннолетним.

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