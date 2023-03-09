Ученые со всего мира рассказали об опыте Швеции, Великобритании и Японии в снижении вреда от курения

Национальные и международные эксперты, а также более 700 онлайн-слушателей из 15 стран мира приняли участие в саммите «THR SUMMIT SPAIN 2023 EPPUR AND MUOVE», чтобы обсудить практики снижение вреда от курения.

В ходе конференции были представлены последние научные достижения и международный опыт в области уменьшения вреда от потребление сигарет, а также были проанализированы новые исследования, которые подтверждают эффективность электронных систем доставки никотина в качестве инструмента для снижения рисков для здоровья и прекращения курения.

Так, последний обзор Министерства здравоохранения Великобритании демонстрирует, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе вейпинг оказывает значительно меньшее воздействие вредных веществ на организм по сравнению с курением обычных сигарет, в частности речь идет о биомаркерах рака, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваниях.

С другой стороны, «золотой стандарт» доказательной медицины — Кокрановские обзоры – достоверно доказывают, что никотиносодержащие электронные сигареты помогают в прекращении курения. Доказательством являются данные из Великобритании, где уровень курения значительно снизился за последние годы.

Кроме того, Новая Зеландия приняла и вскоре введет в действие запрет на покупку табачных изделий для тех, кто родился после 2008 года. При этом для того, чтобы сподвигнуть многих людей бросить курить, стратегия информирования о снижении вреда, которая включает продвижения электронных сигарет среди взрослых курильщиков, продолжается, и в том числе благодаря ей уровень курения заметно снизился.

Шведский доктор Карл Фагерстром рассказал об опыте своей стране.

-В Швеции снюс стал популярным с 70-х годов. И он, безусловно, является преобладающим продуктом при употреблении табака: сегодня сигареты курят только 5% населения страны, а в остальном люди употребляют снюс. При этом шведы употребляют табак на том же уровне, что и в среднем по Европейскому Союзу, но, что важно, последствия для здоровья и количество болезней, связанных с табаком, в Швеции намного ниже, чем в любой другой стране ЕС. Должно быть, этот альтернативный продукт менее вреден, чем сигарета. И это уже доказанный факт.

Стратегия снижения вреда путем продвижения бездымных альтернатив среди взрослых курильщиков реализуется на практике, и таким образом, фиксируется заметное снижение показателей курения, подметили эксперты.

— Что произошло в Японии, где около 6-7 лет назад появились системы нагревания табака? Мы видели, как продажи сигарет упали более чем на 30%. Очевидно, что это произошло благодаря новому типу табачного продукта, который помог снизить уровень курения сигарет, — пояснил доктор Карл Фагерстром.

Ученые заявили, что доказательная база подтверждает — отсутствие горения в бездымных альтернативах снижает риски для здоровья по сравнению с продолжением курением.

— Вам не нужно быть ученым, чтобы понять огромную разницу в риске между курением обычных табачных сигарет и использованием электронных систем доставки никотина. Теперь мы видим, что научные общества фиксируют значительно более низкий уровень токсинов в аэрозоле электронных устройств по сравнению с табачным дымом. Единственный вопрос, на решение которого нам потребуются годы, — это точно оценить уровень снижения риска. Курение вредно, но мы упускаем из виду тот факт, что люди во всем мире умирают от болезней, связанных с курением сигарет, а не потреблением никотина, – отметил Константинос Фарсалинос, научный сотрудник Центра кардиохирургии Онассиса в Афинах (Греция).

— Если вам нужны доказательства, то нужно просто заглянуть в Швецию. Вы увидите невероятно низкий уровень курения, и вы узнаете, что люди используют снюс, то есть форму бездымного табака, вместо курения, и их результаты для здоровья намного лучше. Теперь это должно стать концепцией. Итак, если вы занимаетесь борьбой против курения, и вас интересует общественное здравоохранение, вы должны поставить перед собой цель — снижение заболеваемости и смертности, — и тогда вам следует посмотреть на Швецию. В этом случае вы могли бы сделать очень многое в этом направлении. И внедрить некоторые стратегии у себя, — заявил Клив Бейтс, бывший директор организации Action on Smoking and Health UK .

Последние данные о курении, представленные в опросе EDADES 2022, показывают, что уровень курения продолжает расти, и поэтому проблема нуждается в новых подходах, как в здравоохранении, так и на политическом уровне. Власти должны рассмотреть новые инструменты, чтобы предложить более эффективные и реалистичные решения для взрослых курильщиков.

Источник KP

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