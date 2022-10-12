Украина унижает лично Путина. Вокруг Кремля ощущается стойкий запах слабости

Путин мстит за Крымский мост. Ожидаемо. Предсказуемо. Так же, как и тот факт, что бить он будет не по военным целям, а по гражданским. Путин мстит за собственное унижение.

Путин рассчитывает на психологический эффект. Что ж, он получит психологический эффект. Но не тот, на который он рассчитывает.

Украина попала в Крымский мост. Поздравив Путина с юбилеем. Парадоксально, но главный эффект этого удара – как раз в социально-психологической плоскости. Да, мы усложнили логистику для россиян на фронте. Но не принципиально. Мост будет функционировать. Но главный удар – по мозгам российских элит. В последнее время много сообщений о том, как оживились российские пауки в банке. Чувствуя, что проиграют. Кадыров и Пригожин атакуют генералов, бандиты занимают все более доминирующую позицию во власти, расшатывая основу этой власти. Пропагандисты не понимают, кого и как обвинять. Башни кремля воюют друг с другом. И это расшатывает власть. Это расшатывает позиции Путина. И это ослабляет Россию. Это очень выгодно для Украины.

Удар по мосту ускорит все эти процессы. Ведь это унижение. Унижение лично Путина. Который у россиян в головах всегда побеждает. А здесь его унижают. Поэтому это был очень точный удар с украинской стороны. Вокруг Кремля ощущается стойкий запах слабости.

В ответ Путин устраивает истерическую ракетную атаку по Украине. Которая не имеет никакой военной цели, чисто психологическую. Психическая атака.

Он хочет восстановить образ мачо, которому есть что ответить. Он хочет выглядеть более сильным для своей аудитории. И хочет запугать украинцев.

Сможет ли он запугать такими ударами украинцев и склонить к переговорам? Нет. Как говорят, ракетная атака как 24 февраля, но уже не страшно. Каждый раз, когда Путин совершает ужасный теракт, это лишь усиливает желание украинцев к сопротивлению. Если удар по Крымскому мосту ослаблял Россию, то истерические атаки Путина усиливают Украину, консолидируя страну. Не говоря уже о том, что Путин использует ограниченный запас ракет не для военных целей, что могло бы ему помочь на фронте, а для запугивания. Вряд ли защищать Херсон поможет удар по мосту Кличко. Который, тем более, еще и устоял.

Будет ли он выглядеть сильнее? Интересный вопрос. Ведь с одной стороны российская пропаганда целый день будет транслировать удары «по центрам принятия решений» и хвастаться силой российского оружия. А с другой стороны, элиты будут понимать суть. Что это именно удар отчаяния. А когда лидер в отчаянии, когда он принимает эмоциональные решения из-за психологических ударов, это не придает уверенности в нем. Даже тем, кто привык жить с мнением, что Путин не может проиграть.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

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