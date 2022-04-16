В Челябинской области мужчина убил мать в коммуналке, спрятал тело на балконе и несколько месяцев питался им

Россия — это уникальная цивилизация — ни восточная, ни западная. Будучи между Востоком и Западом, Россия, любит себя величать центром духовного возрождения человечества. В этом «центре духовного возрождения «, в Златоусте Челябинской области, русский мужчина убил родную мать в коммуналке. Затем он спрятал тело на балконе и несколько месяцев питался им. Отпиливал ножовкой фрагменты, из которых готовил обед и ужин.

Задержать представителя «духовного возрождения» удалось случайно. Он устроил дебош в магазине и попал на допрос — до тех пор о смерти женщины никто не знал. Когда соседки спрашивали мужчину, куда пропала мать, он отвечал одной фазой — «вам не понять».

На самом деле, умом Россию не понять.



