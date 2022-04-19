В Германии возбудили более 140 дел из-за использование символа русского неофашизма — буквы «Z»

Полиция и прокуратура Германии открыли более 140 дел из-за одобрения войны России против Украины. Причина большинства из них: использование буквы «Z», которая стала символом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Происходит это так: например, кто-то наклеил эту букву на свой автомобиль — это подпадает под статью 140 Уголовного кодекса Германии о публичном поощрении или одобрении противоправных действий. Наказание по ней: штраф или до трех лет лишения свободы.

Вероятнее всего, дел открыто на пару десятков больше, чем 140: некоторые регионы заводят их, но не ведут отдельную статистику именно по этой войне, но заверяют, что принимают меры. В том числе и против тех, кто участвовал в пророссийских автопробегах в Германии и использовал при этом не только флаги РФ и СССР, но и символику войны.



