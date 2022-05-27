ВИДЕО// «Маріуполь. Хроніки пекла»: в Украине сняли документальный фильм о жизни в осажденном городе-герое  

Документальный фильм о жизни в осажденном Мариуполе снял украинский продакшн «ТББ-Студія».

Режиссер ленты – Елизавета Татаринова.

Фильм рассказывает о жизни в настоящем аду: без воды, пищи, света, медикаментов и связи. Под круглосуточными обстрелами и бомбардировками. Без возможности сбежать. О жизни в укрытиях, где одновременно находились тысячи людей. О смерти близких и любви к жизни.

«Идея снять этот фильм появилась, когда из заблокированного города начали выезжать первые люди, в середине марта, — рассказывает режиссер. – Мы просто собрались с оператором и поехали в Запорожье, куда прибывают колонны машин, чтобы из первых уст услышать о том, что происходит в Мариуполе. Эти рассказы тяжело слушать, но нужно».

Съемки фильма проходили в Одессе, Черноморском, Кропивницком, Днепре и Запорожье – городах, где оказались герои после эвакуации. Среди них – мариупольские журналисты Надежда Сухорукова, Николай Осиченко и Макс Грабовский, волонтер Екатерина Ерская, комендант самого большого в городе укрытия в спорткомплексе «Терра Спорт» Евгений Тузов, семья погибшего фотохудожника Виктора Дедова и другие. Те, кому удалось выжить во время бомбардировки драмтеатра и свидетели событий в обстрелянном и разрушенном роддоме. Люди, чьих близких депортировали в Россию, и те, кто едва не погиб под обстрелами во время эвакуации из города.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!



