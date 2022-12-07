(ВИДЕО) На фоне роста цен курильщики не отказываются от сигарет, а ищут подешевле

В этом году инфляция в Республике Молдова преодолела 30% рубеж. Рост цен затронул весь ассортимент товаров и продуктов. Помимо основных расходов – на продукты питания и коммунальные услуги, еще одним товаром, от покупки которого не могут отказаться курящие являются сигареты. Чтобы сэкономить, люди покупают на рынке сигареты по 15-20 леев. На следующий год предлагается еще больше увеличить цены на табачные изделия.

В Молдове курит четверть (25,3%) населения. Эта статистика остается неизменной в последние годы, даже несмотря на вводимые властями новые ограничения, в том числе повышение цен на табачные изделия. Сегодня на рынке наблюдается новая тенденция – переход курильщиков из среднего ценового сегмента на дешевые сигареты. Это подтверждают и продавцы на Центральном рынке.

“Самые дешевые сигареты без фильтра стоят 15 леев, с фильтром – 18 леев. Люди покупают и то, и другое”, — говорит продавец.

На следующий год Минфин предлагает увеличить акциз на табачные изделия на 25%. Предложение идет вразрез с налоговом календарем, который предусматривает 15% увеличение на 2021–2023 год.

“Сигареты нашего производства покупают, цена доступная. Если цена увеличится на 25%, люди все равно будут курить, но те, кто может себе это позволить. А кто не может, перейдут на что-то подешевле или на табак”, – рассказывает другой торговец.

На фоне роста цен курильщики говорят, что все равно будут покупать сигареты, но более дешевые.

“Это дорого, конечно дорого, но что делать, если муж на работе, и ему приходится курить. При 22 леях они все равно дорогие”, – рассказала покупательница на рынке, отвечая на вопрос о стоимости только что купленных сигарет. “Цены растут каждый день”, — сказал другой покупатель и озвучил сумму, за которую купил пачку сигарет, – 18 леев.

В прошлом году среднемесячный доход жителя Молдовы составлял 3500 леев.

rupor.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!



