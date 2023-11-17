(видео) Philip Morris International: наша цель – к 2030 году стать компанией, в основном ориентированной на бездымные устройства

Компания Philip Morris International (PMI) стремится к тому, чтобы к 2030 году две трети выручки компании поступали от продажи бездымных устройств. На сегодняшний день компания уже добилась значительного прогресса в достижении поставленных целей: 36% доходов приходится на продажу альтернативных продуктов. Руководство PMI считает, что, инвестируя в науку и продвигая инновации, можно добиться позитивных перемен в будущем.

В своем интервью Стефано Волпетти, президент по бездымным продуктам и директор по работе с потребителями Philip Morris International, заявил, что в мире насчитывается более 27 миллионов пользователей бездымных альтернатив, производимых PMI и научно обоснованных, и около 70% из них полностью отказались от сигарет.

“Это стало возможным благодаря огромной работе нашей компании по созданию бездымного будущего. Это будущее начинается с того, что взрослые курильщики имеют доступ к бездымным продуктам, которые, как научно доказано, являются лучшей альтернативой курению”, — отметил Стефано Волпетти.

По мнению PMI, лучшее, что может сделать курильщик, — это полностью отказаться от потребления никотина и табака. Но в случае взрослых, которые продолжили бы курить, важно обеспечить доступ к достоверной, научно обоснованной информации об имеющихся альтернативах, и именно для этого необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу.

“Органы регулирования во всем мире эволюционируют. Многие страны внесли поправки в свои законы, чтобы предоставить взрослым курильщикам доступ к информации и бездымным изделиям. Это изменения к лучшему, и такие изменения можно ускорить. Почему необходимо их ускорять? Потому что в процессе перехода к бездымным альтернативным устройствам время и скорость имеют решающее значение”, — добавил президент по бездымным продуктам и директор по работе с потребителями Philip Morris International.



Стефано Волпетти также отметил, что в обществе всегда будут возникать споры по поводу бездымных устройств, однако нельзя отрицать, что они лучший выбор, чем продолжать курить. Бездымные альтернативны не сжигают табак, и, по данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, исключение процесса горения значительно снижает образование вредных или потенциально вредных химических веществ.

locals.md

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