Мир
Википедия дало определение «рашизму»
В Википедии появилась большая статья, посвященная рашизму. В ней разъясняется происхождение термина, история его возникновения, главны признаки.
Википедия определяет рашизм как разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.
Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны.
Статья уже переведена на 25 разных языков
В оркоской Википедии статьи конечно нет, но ничего, если вы закрыли глаза и не видите себя — это не значит, что вас не видит весь мир!