В Википедии появилась большая статья, посвященная рашизму. В ней разъясняется происхождение термина, история его возникновения, главны признаки.

Википедия определяет рашизм как разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.

Символ рашизма, возникший в результате активизации военных действий России в Украине в феврале 2022 года.

Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны.

Статья уже переведена на 25 разных языков

В оркоской Википедии статьи конечно нет, но ничего, если вы закрыли глаза и не видите себя — это не значит, что вас не видит весь мир!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0



