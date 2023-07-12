Заместитель министра Азербайджана: Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон

”Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон”.
Как передает азербайджанское информационное агентство Report, об этом написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
”6 июля Международный Суд справедливо отклонил запрос Армении о внесении изменений в постановление суда от 22 февраля 2023 года.
Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачынской дороге; суд также не обнаружил нарушение Азербайджаном указа от 22 февраля.
Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут усугубить спор сторон, и положить конец ее обструкционистскому поведению, препятствующему работе ППП”, – отметил он.
Источник: Report.az
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