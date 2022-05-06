Знаменитая «бабушка с флагом СССР» проклинает российскую армию за разрушение ее дома

Все же российская пропаганда работает из рук вон плохо. Распиарили бабушку из украинского села, которая, перепутав бойцов ВСУ с российскими, вышла встречать их с красным флагом. А когда украинские солдаты растоптали этот самый флаг, отказалась брать у них продукты.

Бабушка, единственная, кто публично приветствовал «освободителей», мгновенно стала героем госпропаганды РФ. По всей стране – плакаты, граффити. В Мариуполе, где живого дома не осталось, ей быстренько поставили памятник На открытие приехали Кириенко и Турчак.

А в этот самый момент оказалось, что дом бабки заминировали «освободители» , а саму старушку с мужем бойцы ВСУ эвакуировали из села в городскую больницу.

Не смотря на ярую росспропаганду, которая сделала бабушку символом того, как «русские войска доблестно освобождают жителей Украины». Кадрами, где бабушка кается за свое «изменничество», ругает «освободителей» и объясняет свой проход с флагом, что этим рассчитывала спасти село от разрушения, забиты все соцсети.



Анна Ивановна всё-таки разобралась, что её дом обстреливают российские оккупанты. Бабушка объяснила, что вышла к военным так как пыталась «примириться» с ними красным большевистским флагом, чтобы они «не громили» село и Украину. Но теперь она чувствует себя «изменницей».





Военные ВСУ призвали не унижать и не травить старуху: «Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше».

Что теперь делать кремлевским? Говорить, что краснознамённая бабушка попала в плен к «нацистам»? Или сносить памятники и срывать плакаты?



