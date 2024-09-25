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Знаменитый кинокритик Антон Долин призывает молдаван принять участие в онлайн-премьере фильма CARBON. Что думает Долин об идее установления трёх мировых рекордов.

Photo of Timpul.md Timpul.md25 сентября 2024
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Российский кинокритик Антон Долин, находясь с визитом в Кишинёве, встретился с режиссёром фильма CARBON Ионом Боршем. Долин отметил, что фильм CARBON вошёл в историю молдавского кинематографа, и зрители должны понимать, что они являются не просто потребителями, а частью этого процесса.

“Я считаю, что идея установить эти рекорды и включить имена зрителей в финальные титры фильма — это очень здорово, это даёт людям ощущение того, что они являются частью чего-то великого. Существует ошибочное мнение, что продюсеры снимают фильмы только для себя, для своего личного удовлетворения. С помощью таких действий мы можем развеять этот миф. Давайте установим эти рекорды!”заявил Антон Долин. (VIDEO)

Ранее Долин опубликовал рецензию на фильм CARBON, в которой отметил, что фильм с юмором и без стеснений поднимает табуированные темы.

„Это редкий пример фильма, который сочетает в себе качества народного хита с бескомпромиссным и бесстрашным подходом автора к болезненным и неизлечимым проблемам”, – сказал Антон Долин.

В последние годы Антон Долин стал самым известным кинокритиком России. Он покинул Россию в марте 2022 года, а 14 октября был объявлен Министерством юстиции России «иностранным агентом» за свою открытую позицию против войны.

Фильм CARBON выйдет в онлайн-прокат 16 ноября, через два года после национальной премьеры кинокартины. Чтобы отметить этот важный момент, создатели фильма поставили цель побить три рекорда, превратив эту онлайн-премьеру в историческое событие и разместив Молдову на международной кинематографической карте.

Таким образом, 16 ноября в 21:00 (по молдавскому времени) фильм намерен собрать перед экранами более 355 000 зрителей одновременно, чтобы побить рекорд «Самая большая онлайн-премьера». Кроме того, имена каждого зрителя будут включены в финальные титры фильма, что позволит побить ещё два рекорда: «Наибольшее количество имён в финальных титрах» и «Самые длинные финальные титры».

Принять участие просто и доступно: купите билет онлайн на сайте CarbonFilm.md  и смотрите кинокартину в день онлайн-премьеры. Давайте вместе установим три рекорда!

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Photo of Timpul.md Timpul.md25 сентября 2024
0 1
Photo of Timpul.md

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