Исследование IPSOS: незаконная торговля сигаретами в Республике Молдова удвоилась в октябре 2022 года

Объем нелегальной торговли сигаретами в Республике Молдова значительно увеличился с 4,1% в октябре 2021 года до 7,4% в октябре 2022 года, свидетельствуют данные исследования IPSOS.

Результаты исследования также показывают удвоение незаконной торговли табачными изделиями в регионах, расположенных на границе с Украиной, с 7,6% до 14,4%, затронув населенные пункты Бричаны, Дондюшаны, Каушаны, Окница, Сороки и другие. Однако нелегальный сектор вырос и в северном регионе страны, причем довольно существенно – с 4,6% до 12%. Также с 4,6% до 9% увеличилась нелегальная торговля на границе с Румынией, в населенных пунктах Хынчешть, Ниспорень, Унгены, Единцы, Леова и др.

Основным источником нелегальной торговли являются сигареты неизвестного происхождения или не соответствующие национальному законодательству. Доля этих товаров увеличилась наиболее значительно – с 0,8% до 3,1%. Доля сигарет без акцизной марки («illicit whites») также увеличилась вдвое, достигнув 2,8%. Вес сигарет «duty-free» происхождения составляет 1,3%, а сигарет, предназначенных для продажи в странах, отличных от Молдовы («non-domestic duty-paid »), – 0,2%.

Средняя закупочная цена сигарет составляет 25 леев за пачку, а стоимость пачки легально продаваемых сигарет – 34 лея.

Исследование IPSOS, одной из крупнейших компаний по исследованию рынка в мире, показывает, что больше всего от незаконной торговли табачными изделиями страдает сельская местность – с долей 9,1%, а в городской местности показатель составляет 5,4%.

Нелегальные товары в основном продаются в продуктовых магазинах (59%), затем следуют минимаркеты (10,2%) и магазины на станциях PECO (5%).

Исследование проводилось институтом IPSOS в период с сентября по октябрь 2022 года. Методология исследования включает в себя интервью и сбор пустых пачек сигарет. Всего было опрошено 1532 взрослых курильщика в возрасте от 19 до 64 лет из сельских и городских районов страны, за исключением Приднестровья. Исследование было проведено по заказу основных производителей сигарет в Молдове – JTI и PMI.

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