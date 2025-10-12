Ucraina elimină limbile moldovenească și rusă din lista limbilor minoritare. Româna rămâne printre limbile protejate de stat

Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare.

Potrivit rbc.ua, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegram că a fost aprobat proiectul de lege „Privind modificarea anumitor legi ale Ucrainei în legătură cu actualizarea traducerii oficiale a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare”.

Proiectul de lege propune actualizarea listei limbilor care beneficiază de regimul special de sprijin și protecție prevăzut de Carta Europeană.

Se propune ca în Ucraina prevederile Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare să se aplice limbilor belarusă, bulgară, gagauză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică.

Astfel, din listă se propune excluderea limbilor rusă și moldovenească, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe.

Amintim că, în 2024, 78% dintre respondenți au declarat că limba lor maternă este ucraineana. În 2017, procentul era de 68%, în 2015 – 60%, iar în 2006 – 52%.

Totodată, în 2024, 95% dintre participanții la sondaj s-au identificat ca etnici ucraineni, iar 2% – ca etnici ruși. Până la începutul războiului, în 2021, 87% se considerau ucraineni, iar 9% – ruși.