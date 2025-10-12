Peskov sugerează că, dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei, Moscova ar putea răspunde nuclear

Kremlinul transmite duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, cu o escaladare din toate părţile, relatează Reuters.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului de la televiziunea de stat rusă Pavel Zarubin. „Acum este într-adevăr un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părţile”, a adăugat Peskov.

În comentariile transmite duminică, Peskov a declarat că, dacă rachetele Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să ia în considerare faptul că unele versiuni ale rachetelor pot transporta focoase nucleare. „Imaginaţi-vă: o rachetă cu rază lungă de acţiune este lansată şi zboară, iar noi ştim că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să gândească Federaţia Rusă? Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Experţii militari din străinătate ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a punctat Peskov, sugerând că Rusia ar putea răspunde nuclear.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, înainte de a accepta să furnizeze rachete Tomahawk, ar dori să ştie ce intenţionează Ucraina să facă cu ele, deoarece nu doreşte escaladarea războiului dintre Rusia şi Ucraina. El a declarat, însă, că deja „a luat o decizie” în această privinţă, fără a da detalii.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, ceea ce înseamnă că Ucraina le-ar putea folosi pentru lovituri la distanţă mare în interiorul Rusiei, inclusiv la Moscova. Unele variante retrase din uz ale rachetelor Tomahawk pot transporta o ogivă nucleară, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de după al Doilea Război Mondial, a declanşat cea mai mare confruntare dintre Rusia şi Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruşi afirmă că acum se află deja într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american şi, prin urmare, orice furnizare de astfel de rachete către Ucraina ar declanşa o „etapă de escaladare calitativ nouă”.

Duminică, Financial Times a scris că SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri cu rază lungă de acţiune asupra instalaţiilor energetice ruseşti. FT a afirmat că serviciile secrete americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea şi deciziile privind misiunile, permiţând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acţiune şi cu sens unic să evite apărarea aeriană rusă.

Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relaţiile Moscovei cu Occidentul, care, potrivit lui, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO şi invadarea a ceea ce el consideră a fi sfera de influenţă a Moscovei, incluzând Ucraina şi Georgia.

Ucraina şi aliaţii săi au descris acest lucru ca o acaparare imperialistă de teritorii şi au promis în repetate rânduri că vor învinge forţele ruse.