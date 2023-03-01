Курение – серьезная угроза для зубов: все о влияние сигаретного дыма, и какие решения предлагают врачи?

Курение оказывает негативное влияние на здоровье всего организма, самым известным примером является рак легких. Однако из-за вредной привычки поражаются и другие системы, в том числе, например, ротовая полость. Начиная с неприятного запаха изо рта и заканчивая раком – из-за выделяющихся при горении дыма и смол сигареты оказывают разрушительное воздействие на ротовую полость человека.

Профессор Валериу Фала, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ГМФУ имени Николае Тестемицану, утверждает, что изменение цвета зубной эмали является прямым следствием курения, поскольку большое количество смол в табачном дыме вызывает пожелтение зубов. У заядлых курильщиков зубы становятся не просто желтыми, а почти коричневыми.

«Помимо изменения цвета эмали, курение способствует нарушению кровоснабжения десен, что может вызвать склероз сосудов, повреждение десневой ткани с обнажением корней зубов, и как следствие могут развиться гингивит », – отметил профессор Валериу Фала.

Еще одна проблема, вызванная вредной привычкой, – это так называемое «дыхание курильщика», которое характеризуется ранними стадиями заболевания десен, а также сухостью во рту, вызванной снижением выработки слюны.

«У курильщиков болезнетворные бактерии размножаются гораздо быстрее, чем у некурящих, что способствует развитию гингивита и, как следствие, пародонтита. В некоторых случаях курение может вызвать рак ротовой полости. Продукты горения табачного дыма являются канцерогенными, я являются прямым путем к раку губ, языка и слизистой оболочки полости рта», – отмечает специалист.

Профессор рекомендует курильщикам использовать зубные пасты против зубного камня, содержащие пирофосфаты, протеолитические ферменты и так далее. Кроме того, если планируется установка зубного имплантата, следует учитывать результаты клинических исследований, которые показывают, что приживаемость имплантатов прямо пропорциональна количеству выкуренных сигарет.

Но самое главное, что могут сделать курильщики, – это бросить вредную привычку. Однако, если взрослый не может отказаться от сигарет, он может подумать о переходе на электронные устройства для доставки никотина. В то время как сигареты включают горение и выделение дыма, бездымные устройства нагревают табак или жидкость и выделяют никотиновый аэрозоль.

«Бездымные продукты считаются альтернативой традиционному курению, при этом риски для здоровья курильщика значительно снижаются. Лучшей и безопасной альтернативой остается бросить курить. Относительно воздействия систем для нагревания табака на полость рта и зубы есть несколько исследований, согласно которым устройства для нагревания табака не влияют на зубную эмаль, не вызывают неприятного запаха изо рта и не изменяют микрофлору ротовой полости», – пояснил руководитель кафедрой терапевтической стоматологии ГМФУ имени Николае Тестемицану.

Согласно исследованиям, сигаретный дым окрашивает зубную эмаль в 7 раз интенсивнее, чем аэрозоль бездымных устройств. К такому выводу пришла группа ученых из Института здоровья полости рта Истмана Рочестерского университета и Школы стоматологии Пекинского университета.

Согласно исследованиям, проведенным на выборке из 3000 человек из Японии, Италии, Румынии, Швейцарии и Испании, отказ от сигарет и переход на устройства для нагревания табака привел к уменьшению неприятного запаха изо рта и ощущения сухости в полости рта.

Чтобы исключить все риски для здоровья, заболевания полости рта, а также для всего организма, лучшим решением будет отказ от курения. Если вы считаете, что не можете справиться с зависимостью в одиночку, вы можете обратиться за помощью к специалисту, который будет вас направлять. С ним можно обсудить разные способы, в том числе медикаментозные, чтобы бросить курить, отмечают медики.

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