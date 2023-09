10 fructe și legume de toamnă care întăresc imunitatea

Strugurii

Strugurii conțin unul dintre cei mai eficace antioxidanți recunoscuți la momentul actual, flavoidele. Aceste fructe conțin, de asemenea, potasiu, având o valoare energetică importantă.

Prunele

Este cunoscut faptul că fructele şi legumele mov conţin printre cei mai mulţi antioxidanţi. Prunele, aşadar, ar trebui consumate cât mai des în sezonul de toamna, pentru că te feresc de o mulţime de boli, inclusiv cancer, afecțiuni ale inimii, diabet sau anemie.

Gutuile

Și gutile se numără printre fructele de toamnă care întăresc imunitatea, grație vitaminelor și mineralelor din conținutul lor. În plus, au efect decongestionant pentru ficat, fiind un stimulent al funcțiilor nervoase.

Merele

Mărul are efect depurativ pentru sânge (scade colesterolul) și acționează ca un tonic pentru nervi și mușchi, prevenind instalarea infecțiilor intestinale, bronșice și reumatismale.

Perele

Dulci, zemoase și gustoase, perele sunt bogate în vitamine și săruri minerale, reprezentând o sursă importantă de antioxidanți. Dacă te confrunți deja cu simptomele răcelii, trebuie să știi că perele întăresc imunitatea, ameliorând febra și durerile de gât.

Dovleacul

Dovleacul protejează organismul de raceală şi întareşte sistemul imunitar și are grijă de sănătatea inimii. Printre nutrienții pe care le găsim în dovleac se numara calciu, potasiu, seleniu, fi er, mangan, inclusiv fi bre si caroten. De asemenea, vitaminele A, B1, B3, B6, C, E și acid folic.



Ardeii

Ardeii ocupă primul loc în topul legumelor cu un conținut ridicat de vitamina C. Pentru a-ți întări imunitatea pe timpul toamnei, este suficient să mănânci zilnic un ardei gras proaspăt.

Nucile

Și nucile fac parte din cateroria legumelor de toamnă care întăresc imunitatea. Asigură un aport de grăsimi nesaturate, minerale, vitamina E, sulf și arginină, menținând organismul sănătos.

Ciupercile

Ciupercile sunt unele dintre cele mai bune legume pentru întărirea sistemului imunitar. Ele ajută la maturizarea celulelor albe din sânge și le ajută să acționeze mai eficient împotriva bolilor.

Morcovii

Și morcovii sunt sunt foarte eficienți în lupta cu gripa și răceala. Aceste legume sunt pline de beta-caroten, o substanță care poate fi luată de organism în urma consumului de morcovi cruzi.

