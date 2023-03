10 Rețete tradiționale pentru masa de Paști 2023

Rulada de spanac

Ingrediente

300 gr spanac

300 gr crema branza

2 linguri margarina

3 oua

1 praf copt

4 linguri faina

1 ardei gras rosu





Mod de preparare

– Se bat albusurile spuma cu un praf de sare apoi se adauga spanacul (eu am pus congelat, daca aveti proaspat trebuie fiert in prealabil) si galbenusurile.

– Se adauga faina si praful de copt, se amesteca bine si se toarna continutul intr-o tava tapetata cu hartie de copt (dimensiuni tava 32*35).

– Se coace la foc mediu aproximativ 30 minute. Nu trebuie sa se rumeneasca, se verifica cu o scobitoare pentru a vedea daca s-a copt.

– Se rastoarna cu grija pe o alta foaie de copt cu fata in jos.

– Se ruleaza in hartie si se lasa sa se raceasca asa.

– Intre timp se prepara crema: se freaca margarina cu crema de branza, apoi se adauga ardeii taiati marunt. Eu am avut de la congelator.

– Dupa ce s-a racorit, se intinde iar foaia si se unge cu crema de branza.

– Se ruleaza din nou in hartie si se da la rece cel putin o ora.

– Dupa ce s-a racit se taie felii cu ajutorul unui cutit foarte bine ascutit.

Pofta buna!

Briose cu oua de prepelita

Ingrediente

300 gr faina, 250 ml lapte, 60 gr unt, 1 praf de copt, 12 oua prepelita, 1 ou de gaina, 1 ardei gras rosu, 1 lingurita rasa de sare, 100g mozarella

pentru uns:1 galbenus spart in 2 linguri lapte, cascaval ras





Mod de preparare

– Fierbi tari ouale de prepelita, le lasi sa se raceasca si apoi le cojesti.

– Intr-un bol mixezi oul de gaina cu untul topit si o lingurita de sare. Incorporezi praful de copt si faina cernuta, alternand cu laptele.

– Vei obtine o compozitie consistenta. Incorporezi si ardeiul gras si mozarella taiate cubulete.

– Pui o lingura din compozitie in formele de briose, adaugi un ou de prepelita si completezi cu o lingura de compozitie. Introduci briosele in cuptorul preincalzit si cand sunt aproape gata, dupa vreo 25 minute, le scoti si le ungi pe deasupra cu un galbenus de ou spart in 2 linguri lapte, pui putin cascaval ras si mai lasi la cuptor circa 5 minute.

– Faci testul cu scobitoarea. Cand sunt gata scoate-le si lasa-le la racit pe un gratar metalic.

Pofta buna!

Drob de porc

Ingrediente

Maruntaie de porc – inimi , rinichi , un ficat mare, un plaman ,2 cepe uscate, 3 cepe verzi, 2 legaturi usturoi verde

7 oua crude

4 oua fierte

1 ou pentru uns deasupra

sare

piper

marar

patrunjel





Mod de preparare

– Maruntaiele se curata si se spala bine, in special rinichii, apoi se pun la fiert intr-un vas mai mare cu apa si sare.

– Se spumuieste cand este cazul. Ficatul se pune mai tarziu pentru ca se fierbe mult mai repede decat celelalte.

– Dupa ce au fiert se lasa la racit, dupa care se dau prin masina de tocat carne cu sita mai mare, impreuna cu grasimea de porc, ceapa verde, usturoiul verde si 2-3 felii de paine inmuiate in zeama in care au fiert maruntaiele. Ceapa uscata se taie cubulete si se caleste in ulei, apoi se lasa la racit, dupa care se adauga in compozitia de drob impreuna cu ouale batute bine, sarea, piperul, verdeata tocata marunt si putina zeama de la fiertura de maruntaie.

– Se amesteca bine compozitia, se unge o tava de chec cu ulei, se toarna jumatate din compozite, in mijloc se pun ouale fierte .se acopera cu restul compozitie – Se da la cuptor si cand incepe sa se rumeneasca , se scoate si se unge cu un ou batut .Se da in continuare la cuptor pana se rumeneste bine.

Pofta buna!

Drob de pui

Ingrediente

700 gr piept de pui

2 oua

1 morcov

1/2 ardei gras rosu

2 fire ceapa verde

1 leg. patrunjel

100 gr boabe porumb

sare, piper, cimbru





Mod de preparare

– Pieptul de pui a fost spalat si scurs bine de apa dupa care l-am tocat la robot.Legumele au fost si ele spalate dupa care au fost tocate marunt sau in cubulete dupa preferinta fiecaruia.

-Intr-un bol am adaugat carnea peste care am pus ouale amestecam usor cu furculita adaugam ardeiul,morcovul si ceapa codimentam cu sare, piper eu am adaugat si putin cimbru ,boabele de porumb au fost scurse de zeama si adaugate in compozitie spre final adaugam si patrunjelul tocat fine si le amestecam pana se vor incorpora toate ingredientele.

– Ungem o forma de chec sau daca doriti puteti pune si hartie de copt,cuptorul a fost incins turnam compozitia in tava o intindem sa fie uniforma si o dam la cuptor pentru30-35 minute la foc potrivit.

Pofta buna!



Friptura de miel la cuptor

Ingrediente

– Carne de miel, piper, boia dulce de ardei, untdelemn sau untura de porc, sare, 3-4 catei de usturoi, cartofi, salata verde, ceapa.





Mod de preparare

– Carnea, neudata se parleste la flacara, ca sa se arda firele de par. Osul se sparge cu satirul in 2-3 locuri, ca sa se poata arde carnea in bucati, cand este fripta.

– Carnea de miel scade mult la fript; cu osul isi va pastra mai bine forma. Bucata de carne se asaza intr-o tava sau cratita potrivita cu marimea ei pentru a nu ramine loc liber in jur (altfel se va arde sosul), se presara cu un varf de cutit de piper si un varf de cutit de boia dulce de ardei (care se intinde cu mina la suprafata), ca sa se rumeneasca frumos, apoi se unge bine cu untura de porc sau cu untdelemn.

– Tava se introduce in cuptorul bine incins, unde se lasa circa 20 minute, pana cand se rumeneste putin; apoi se presara cu putina sare fina si in cratita se adauga 3-4 linguri de apa. Din cand in cand, carnea se intoarce, ca sa se rumeneasca uniform, stropindu-se de fiecare data cu sosul din tava, care se completeaza cu apa cat este necesar ca sa nu se arda. Dupa ce s-a rumenit putin, carnea se acopera, ca sa ramana mai suculenta.

– Se frige in circa o ora si jumatate. Cand este gata, se pun in sos 3-4 catei de usturoi, taiati in felii si cu acest sos se stropeste bine friptura; astfel, usturoiul aromeaza mai intens. Se serveste cu salata de cartofi preparata cu ceapa, cu salata verde, cu cartofi prajiti etc.

– Cartofii se pot praji chiar in grasimea in care s-a fript carnea.

Pofta buna!



Coasta de miel umpluta cu ficatei si ciuperci



Ingrediente

– O parte coasta de miel, 500g ficatei de pui, 500 g ciuperci proaspete, o legatura de ceapa verde, o legatura de usturoi verde, o legatura de marar si una de patrunjel verde, 2 morcovi fierti, 3 oua fierte tari, condimente pentru friptura miel, piper, un praf de sare, 75 ml ulei de masline, 250 ml vin alb sec, 2 oua crude, cateva cuisoare.

Mod de preparare

– Ficateii de pui se spala in apa rece, se scurg bine apoi se maruntesc cu un cutit si se pun la prajit in putin ulei de masline (se lasa atat cat sa-si schimbe culoarea), se condimenteaza si se lasa putin la racit, alaturi in alta tigaie se calesc in putin ulei ciupercile curatate si taiate in bucati mici impreuna cu ceapa si usturoiul verde curatate si taiate marunt, potrivite de sare si condiment.

– Ficateii se amesteca cu ciupercile si verdeata calita, cu verdeata tocata fin, cu ouale crude, se condimenteaza si se sareaza dupa gust coasta de miel dupa ce am taiat un buzunar de-a lungul oaselor (cu un cutit bine ascutit), dar cu atentie sa nu ciupim pielea de deasupra si bineinteles marginea de jur imprejur a costitei, bagand in mijlocul umpluturii morcovul si ouale fierte, completam cu umplutura apoi coasem buzunarul cu ata de bucatarie

– Costita se unge cu ulei de masline, se ,,maseaza” cu condiment de friptura de miel, in partea mai carnoasa (marginea unde se prinde cu ata) se infig cateva cuisoare, apoi se pune in tava, se stropeste cu ulei de masline, cu paharul de vin alb si se da la rece cateva ore (3-4 ore). Daca ramane umplutura, cu ea se pot umple cateva ciuperci mari care se vor aseza pe langa coasta, in tava.

– Se da la cuptor sa se rumenesca, udand din cand in cand costita cu zeama din tavita.

– Dupa ce s-a rumenit frumos, se scoate tava, se lasa sa se raceasca putin, apoi se taie pe lungul coastelor, in bucati potrivite. Se asaza pe platoul de servit, decorate dupa preferinta.

Frigarui marinate de miel

Ingrediente

– 1 kg carne macra de miel, 12 ciuperci de cultura, 4 cepe mici, 4 rosii tari, sare, piper dupa gust.

Pentru sos ai nevoie de:

– 1/2 ceasca miere, 1/2 ceasca suc lamaie, 4 lingurite apa calduta, 1 lingurita unt topit, 1 fir de menta proaspata sau 1lingura menta uscata.





Mod de preparare

– Tai carnea in cuburi de 3/3 cm. Speli ciupercile si le tai jumatati. Rosiile le tai in 6. Pui apoi bucatile de carne, ciupercile si cepele taiate felii in sosul de miere, menta si lamaie si le lasi 20 de minute, la marinat.

Aranjezi frigaruile astfel:

– un cub de carne, 1 felie de rosie, 1 cub de carne, 1 jumatate de ciuperca, 1 cub de carne, 1 felie ceapa. Alternezi pana cand umpli frigaruia, apoi o treci prin sos. Din cantitatile date formezi 6 frigarui. Le asezi pe gratar si le stropesti cu sos.

Sosul se pregateste astfel:

Amesteci mierea cu sucul de lamaie si apa si le incalzesti la foc mic. Adaugi apoi menta tocata, untul si amesteci bine.

Pofta buna!

Sarmale cu carne de porc invelite in vita de vie

Ingrediente

-250 g carne de miel

-25 de foi de vita

-o jumatate de cana de orez (cc 125 g)

-1 galbenus de ou

-1 lingura cu varf de faina

-1 pic de delikat (dupa gustul fiecaruia), piper

-2 cepe potrivite

-1 pahar de ulei

-2 cesti de apa

-1/2cana suc de rosii

-cateva crengute de visin

-o ceasca de smantana

Mod de preparare

Oparim foile de vita in apa clocotita si sarata,iar apoi le lasam la scurs intr-ul cuscusier. Fiindu-mi mai usor,eu dau carnea de miel prin masina de tocat,cepele taiate marunt le punem intr-o cratita in uleiul incins si le lasam un pic sa se caleasca (cateva minute). Dupa ce s-a racit compozitia, adaugam delikat, piper, galbenusul de ou, faina si orezul dat intr-un clocot.Punem cate o lingura de compozitie pe o foaie de vita si rulam. Sarmalele le punem intr-o cratita unde inainte asezam crengutele de visin(pentru a nu se prinde ), adaugam uleiul, iar pe deasupra turnam sucul de rosii ca sa de-a un pic de gust si aspect. Se pune la foc mic cc 1 ora si 30 min.

Pofta buna!

Pasca Poloneza

Ingrediente

Blatul:

– 1 pahar faina grau;

– 1/2 pahar zahar pudra;

– 1 ou;

– 1/2 pahar lapte dulce;

– 100 gr unt/margarina

– 3 linguri cacao;

– 1 plic praf de copt;

– 1 plic zahar vanilat.

Crema de branza:

– 500 gr branza de vaci sau mai mult, stoarsa bine de zer;

– 2 oua;

– 1 pahar zahar pudra;

– 1 plic zahar vanilat;

– 1 lingura faina(am pus vreo 3 linguri);

– 50 gr stafide





Mod de preparare

Pentru blat – se freaca untul cu zaharul si zaharul vanilat, se adauga cacao, oul, apoi laptele si faina amestecata cu praful de copt. Se omogenizeaza si trebuie sa aiba consistenta unei creme ceva mai groase.

Crema de branza – Branza se freaca cu zaharul pudra, zaharul vanilat si galbenusurile. Se adauga faina si stafidele si la sfarsit se adauga albusurile batute spuma. Se omogenizeaza compozitia amestecand usor, de jos in sus.

Asamblare: Intr-o forma de tort unsa cu unt si tapetata cu faina (eu pun hartie de copt), se toarna 2/3 din aluatul pentru blat si se niveleaza bine cu o spatula/lingura. Deasupra se aseaza toata crema de branza, se pune restul de aluat, bine intins sa acopere branza, si se da la cuptor la foc potrivit pana cand pasca se desprinde de marginile formei. Se scoate din cuptor si se lasa la racit foarte bine, se scoate din forma si se pune glazura de ciocolata.

Glazura: 100 gr ciocolata topita la bain-marie cu cateva picaturi de ulei, se omogenizeaza cu 50 grame unt si se pune peste pasca. Se lasa la intarit/racit.

Pofta buna!

Cozonac cu mac si stafide

Ingrediente

Pentru aluat ai nevoie de: 2 kg faină, 600 g zahăr, 1 l lapte, 10 ouă, 200 ml ulei, 200 g unt, 100 g drojdie de bere, 3 lămâi, 200 g stafide, 1 fiolă esenţă de rom, 1 linguriţă sare.

Pentru umplutură ai nevoie de: 400 g mac, 200 g zahăr, 40 ml lapte, 2 linguri griş, 1 fiolă esenţă de rom

Mod de preparare

Pentru aluat: Cerni faină în lighean, pui la mijloc drojdie cu puţin lapte cald, amesteci bine şi lasi la crescut. În restul de lapte adaugi 500 g zahăr şi coajă de lămâie rasă. Spargi 8 ouă, separi albuşurile şi le baţi cu 100 g zahăr, iar gălbenuşurile le baţi cu 1 linguriţă de sare. Speli stafidele şi le stropeşti cu 1 fiolă esenţă de rom. în maiaua crescută adaugi treptat laptele cald, gălbenuşurile, stafidele şi jumătate din albuşurile bătute spumă. Frământi bine cu uleiul şi untul calde şi laşi aluatul la crescut.

Pentru umplutură: Dai macul prin maşina de cafea şi îl fierbi cu laptele, grişul şi zahărul. Îl laşi la răcit, apoi adaugi albuşul rămas şi fiola de rom. Rupi bucăţi din aluatul crescut, le întinzi pe planşetă în foi şi le umpli cu compoziţia de mac. Rulezi foile, le pui în tavi şi ungi cozonacii cu ou bătut.

Pofta buna!

Sursa sfatulparintilor.ro

