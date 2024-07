12 decese şi 18 persoane dispărute

Alunecarea de teren, care s-a produs duminică dimineaţă în districtul Suwawa din provincia Gorontalo a ucis mineri şi rezidenţi care locuiau în apropierea minei ilegale, a declarat Heriyanto, şeful agenţiei locale pentru situaţii de urgenţă (Basarnas).

Cinci supravieţuitori au fost evacuaţi, a indicat el, adăugând că o echipă de salvatori a pornit luni în căutarea a 18 persoane date dispărute.

”Am mobilizat 164 de persoane, din echipa naţională de salvare, poliţie şi armată, pentru a căuta persoanele date dispărute”, a precizat Heriyanto.

Salvatorii trebuie să meargă pe jos circa 20 de kilometri pentru a ajunge la locul unde s-a produs alunecarea de teren, iar accesul este îngreunat de noroiul dens depus pe drum şi de ploile care continuă în regiune, a spus Heriyanto.

Rescue official said a landslide at an unauthorized gold mine on Indonesia’s ???????? Sulawesi island kills at least 12https://t.co/Ug63dUhVzYhttps://t.co/d8CQ23h2mm pic.twitter.com/gdEN20y9nz

