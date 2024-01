16 produse pe bază de ulei de palmier pe care este posibil să le aveți în casă

În ultimele câteva decenii, producția de ulei de palmier a crescut dramatic în întreaga lume și a ajuns în mod discret în casele tuturor. Lucrarea de investigație revoluționară a lui Jocelyn Zuckerman, „Palm Planet: Cum uleiul de palmier a invadat totul și a pus lumea în pericol”, dezvăluie costurile umane și de mediu ale alimentelor ieftine și durabile. Iată o listă cu cincisprezece produse pe care probabil că le aveți în frigider, în dulapul cu medicamente sau în trusa de machiaj și care conțin ulei de palmier, chiar dacă nu vă dați seama de acest lucru.

Machiaj Avantajele uleiului de palmier sunt că își păstrează bine culoarea, nu se topește la temperaturi ridicate, este ușor de aplicat și nu are practic niciun gust. Acest lucru îl face un ingredient de dorit pentru utilizarea în rujuri, precum și în alte produse cosmetice. Dacă ești preocupată de problemele de mediu și ești împotriva uleiului de palmier în produsele care ar putea ajunge în stomacul tău (ceea ce este aproape inevitabil în cazul rujurilor), cercetează cu atenție produsele de înfrumusețare înainte de a le cumpăra.

Șampon Cele mai multe șampoane vă despoaie părul de uleiurile sale naturale. Deoarece uleiul de palmier are un miros neutru, acesta este folosit ca balsam. Cel mai probabil îl veți vedea listat ca “sodium laureth sulfate”. Studiați cu atenție lista de ingrediente.

Înghețată Majoritatea înghețatelor din comerț conțin ulei de palmier, care este folosit pentru a crea o textură netedă și cremoasă. Mărcile tradiționale de uz casnic includ uleiul de palmier în ingredientele lor mai des decât mărcile ecologice, dar întotdeauna merită să cercetați ingredientele bunătății înainte de a o cumpăra. Aluat gata preparat Este tentant să cumpărați aluat gata preparat pentru pizza sau plăcintă pentru a accelera procesul de gătire, dar ar fi mai bine să vi-l faceți singur. Uleiul de palmier este adăugat atât în aluatul congelat, cât și în cel proaspăt, pentru a preveni lipirea și a îmbunătăți textura. Margarină Coloana vertebrală a bucătăriei postbelice se baza în mare măsură pe grăsimile trans. După interzicerea grăsimilor trans în SUA, uleiul de palmier a fost înlocuit de margarină, deoarece rămâne solid la temperatura camerei. Astăzi, acest produs este reprezentat din abundență pe piața alimentară, dar, dacă este posibil, este totuși mai bine să se acorde prioritate uleiului de înaltă calitate, fără impurități. Ciocolată Uleiul de palmier ajută la obținerea unei ciocolate netede și strălucitoare și o împiedică să se topească. “Uleiul din sâmburi de palmier, cu 80 la sută grăsimi saturate, este în general folosit mai mult de ciocolată și de alți cofetari, care apreciază textura sa fermă, printre alte calități”, potrivit cărții “Planet of the Palm: How Palm Oil Got into Everything and Contributed world is at risk”. Biscuiți Fursecurile din comerț ambalate în magazine sunt pline de ulei de palmier. Semisolid la temperatura camerei, uleiul de palmier a devenit un substitut ideal pentru uleiurile parțial hidrogenate care erau folosite anterior pentru a îmbunătăți textura și a prelungi durata de valabilitate a produselor precum fursecurile și biscuiții. De când procesatorii și-au dat seama cum să transforme uleiul de palmier cu gust puternic și strălucitor într-o substanță inodoră, insipidă și incoloră, acești noi producători de alimente procesate au ajuns să se bazeze pe el pentru a înlocui uleiul și grăsimile animale mai scumpe. Pâine și produse de patiserie din supermarket Rămânând solid la temperatura camerei, uleiul din sâmburi de palmier face ca produsele de panificație să fie ușor și ieftin de preparat. Iar derivații săi sunt ideali pentru menținerea duratei de valabilitate a pâinii din supermarket. Acest lucru este valabil nu numai pentru pâine prăjită, ci și pentru chifle și plăcinte. Explorați gama de produse! Unt de arahide Producătorii se bazează deseori pe uleiul de palmier pentru a conferi untului de arahide întinderea caracteristică și consistența cremoasă. Acest ingredient este folosit și ca umplutură, deoarece este chiar mai ieftin decât arahidele. Pastă de ciocolată Poate că ceea ce îi deconcertează cel mai mult pe cei care se dau în vânt după dulciuri este prezența pe astfel de liste a unui produs alimentar cult iubit de generații întregi – grăsimea de ciocolată. Cel mai mare producător al celui mai popular produs din categorie spune că uleiul de palmier care reprezintă 20% din cutie este “sustenabil” și că doar uleiul de palmier care este “prelucrat necorespunzător” prezintă un risc pentru sănătate. Cu toate acestea, conceptul de ulei de palmier “durabil” este puternic contestat de grupurile de mediu. Brânză vegană În ultimii ani, costurile de mediu ale creșterii animalelor pentru producția de lapte și carne au fost în centrul atenției publice. Cu toate acestea, alternativele pe bază de plante nu sunt lipsite de dezavantaje. Uleiul de palmier este prezent în multe produse de brânză fără lapte, inclusiv în brânza de vaci. Spaghete instant Până la 20% din greutatea unui pachet de tăiței instant este ulei de palmier. Acesta este folosit pentru a prefierbe tăițeii, astfel încât tot ce trebuie să faceți este să adăugați apă fierbinte înainte de servire. Chipsuri și gustări Costul scăzut de producție face din uleiul de palmier un ingredient mai ieftin pentru prăjire, iar punctul său ridicat de fum îl face ideal pentru prăjirea chipsurilor. Atunci când alegeți gustări cu unt în compoziție, fiți atenți la ce tip este folosit. Detergent Uleiul de palmier acționează ca agent spumant în săpun, detergent și alte produse de curățare. “Unele dintre rafinăriile mai mari “fracționează” ulterior petrolul în forme solide și lichide, cunoscute sub numele de stearină și, respectiv, oleină. Cea mai mare parte din primele sunt trimise la uzinele oleochimice, unde sunt prelucrate și descompuse în diverși acizi grași, alcooli grași, esteri și gliceroli, care, la rândul lor, sunt vânduți producătorilor de detergenți și produse cosmetice, precum și industriei chimice. “Planeta palmierilor: Cum uleiul de palmier a invadat totul și a pus în pericol lumea”. Săpun Uleiul de palmier este folosit în special în săpunuri datorită capacității sale de a îndepărta uleiul și murdăria de pe păr și piele, adăugând în același timp hidratare. Iar acest lucru se datorează moștenirii coloniale a acestui ingredient. Potrivit cărții menționate mai sus, “europenii au extras inițial uleiurile pentru a-și aprinde lămpile, dar cele două substanțe au ajuns în cele din urmă în săpun și lumânări, precum și în lubrifianții necesari pentru noua tehnologie strălucitoare a vremii… O explozie a numărului de muncitori, mulți dintre ei trimiși la munci grele în fabrici la umbra coșurilor de fum care scuipau fum, a alimentat o nouă piață pentru săpun, care, datorită descoperirilor unui chimist francez pe nume Michel-Eugène Chevreul, abia începea să fie produs în masă cu ajutorul uleiului vegetal. Până în 1850, Liverpool producea aproximativ 30 000 de tone de săpun pe an pe bază de ulei de palmier. Alimente pentru copii În ciuda riscurilor cunoscute pentru sănătate asociate cu uleiul de palmier , derivații de ulei de palmier sunt utilizați în unele formule pentru sugari pentru a se potrivi cu acizii grași prezenți în laptele matern. Compoziția acestor produse trebuie studiată cu o atenție deosebită.

