20 вещей которые стоит держать в машине

Права, техпаспорт, аптечка и огнетушитель — вот и все, что нужно для того, чтобы безопасно отправится в путь на машине? Да, но не совсем.

Не важно водите ли вы самый популярный в Молдове седан Dacia Logan, компактный семейный кроссовер Renault Kadjar или Toyota Auris хэтчбек. Если вы ездите на этом автомобиле регулярно, стоит доукомплектовать его важными мелочами.

Часть этих предметов сделает комфортнее повседневное передвижение на транспорте, другие спасут в чрезвычайной ситуации, а третьи пригодятся тогда, когда вы будете меньше всего этого ожидать.

Ремонтный комплект для шин

5 базовых вещей, которые помогут справиться с распространенными проблемами с шинами:

запаска;

домкрат;

насос;

герметик;

датчик давления.

Начнем с последнего. Да, современные машины сообщат вам, если давление упадет до критического минимума, но с датчиком вы сможете проверить значения PSI заранее, и спокойно отправляться в долгий путь. Наличие портативного насоса, в случае если давление окажется низким или неравномерным в разных колесах, избавит от необходимости искать заправку с оборудованием для накачки воздуха. Герметик и насос помогут также, если вы прокололи шину — наполните ее воздухом, заклейте повреждение и аккуратно направляйтесь туда куда планировали или в ближайший автосервис. Если проблема более серьезная — доставайте запаску, давление в которой вы уже проверили при помощи датчика, и инструменты для замены.

Аварийный комплект инструментов

Небольшие коробки в которых хранятся все самые нужные ключи и отвертки, шланги, а также светоотражающие треугольники и другие мелочи продаются даже в супермаркетах. Купите такой, положите в багажник и забудьте до того дня, когда он вам понадобиться. На практике, самым важным компонентом из автомобильного набора, оказываются перемычки для АКБ. Автомобильные аккумуляторы в среднем служат 3-4 года, но даже новую батарею можно случайно разрядить, например, если надолго оставить машину с включенными фарами или под открытым небом при очень низкой температуре. Поэтому даже если вы не собираетесь самостоятельно чинить машину, такие перемычки помогут вам завести ее и доехать до автосервиса.

Для зимы и не только

Вещь, которую точно стоит иметь — скребок для льда со щеткой. Даже если обычно вы ездите только от своего гаража до отапливаемой рабочей парковки, может случится так, что вам придется оставить зимой машину на улице, а расчищать снег и наледь подручными средствами очень неприятная задача.

Кстати, опытные водители рекомендуют также возить с собой средство для чистки стиральных машин. Оно поможет быстро убрать грязь с лобового и других стекол, если вас, например, окатил ею проезжающий мимо грузовик, и стеклоочистители не справляются.

Хорошо подготовленный ко всему автовладелец также хранит в машине все то, что стоит положить в рюкзак для долгой прогулки:

нож мультитул, чтобы порезать или открыть что-то;

клейкую ленту для противоположных ситуаций;

зарядное устройство и наличные;

воду и не портящуюся еду, на случай если вы застрянете в какой-нибудь глуши или длинной пробке;

многоразовые сумки для покупок, салфетки влажные и сухие, дезинфицирующее средство;

зонтик, просто на всякий случай.

Рекомендуем также держать в бардачке бумажные версии страховки и руководства пользователя, которые почти всегда оказываются нужны там и тогда, где нет мобильной связи.

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