5 pași importanți în alegerea mașinii potrivite

Cumpărarea unei mașini este un pas mare, iar alegerea unei mașini este un proces lung și responsabil: alegerea unei mașini care să răspundă nevoilor cumpărătorului nu este atât de ușoară pe cât ne-am dori să fie. Chiar și un singur detaliu ratat poate strica euforia achiziției. Cum să alegi o mașină pentru nevoile tale și pe ce parametri trebuie să te orientezi?

Ce întrebări să vă puneți înainte de a cumpăra un automobil

Găsirea unei mașini “pe măsură” pentru tine este o sarcină care necesită pregătire, mai ales dacă este prima ta mașină. Pentru a vă ușura alegerea unei mașini, identificați-vă nevoile și răspundeți la câteva întrebări simple pentru a le dezvolta:

Pentru ce se achiziționează autovehiculul? Pentru deplasarea între casă, serviciu și supermarket? Sau pentru a călători la țară? Sau poate căutați o mașină care să se potrivească cu propria imagine? Alegeți scopul pentru care urmează să cumpărați o mașină – vă va ajuta în alegerea ulterioară!

Cât de mult sunteți gata să cheltuiți? Toată lumea are un buget din care este imposibil de ieșit. Determinați cât de mult sunteți gata să cheltuiți pentru a cumpăra o mașină – acest lucru va limita semnificativ gama de căutare.

Ce tip de remorcă îți dorești? Sedan, hatchback, break, crossover – alegeți-o pe cea care vi se potrivește. Găsiți un compromis între frumusețea vizuală și funcționalitate. Nu vă concentrați doar pe aspect!

Câți pasageri? Nu doar șoferul are nevoie de confort în mașină. Dacă călătoriți în mod regulat cu pasageri, țineți cont de dorințele acestora.

Mecanică sau automată? Alegeți pe baza condițiilor de funcționare. Aveți nevoie să conduceți mult în oraș? Transmisia automată este mai convenabilă în blocajele de trafic. Trebuie să conduceți mult pe drumurile de țară? Mecanica vă va ajuta să economisiți combustibil și să controlați mai bine mașina.

După ce parametri pentru a alege o mașină

Este aproape imposibil de calculat numărul de criterii și dorințe care determină dacă o mașină este potrivită pentru noi. Alegerea unei mașini în funcție de parametri este un proces minuțios și laborios, iar o abordare incorectă a acestei etape importante va strica plăcerea de a avea o mașină nouă. După ce criterii ar trebui să căutați o “mașină de vis”?

Clasa și caracteristicile mașinii. Se recomandă să începeți alegerea de la acest parametru – concentrați-vă pe numărul de pasageri și pe scopul călătoriei (transportul de persoane și transportul de mărfuri sunt două mari diferențe!).

Costul. Indiferent cum privești lucrurile, nu poți scăpa de preț. În același timp, cumpărătorii uită adesea că costurile asociate cu achiziția nu se limitează la costul mașinii în sine. Nu uitați consumabilele, întreținerea, costurile de reînmatriculare, asigurarea… Îi recomandăm unui începător să cumpere o mașină mai ieftină. De regulă, durata de viață a primei mașini este cea mai scurtă din cauza abilităților scăzute ale șoferului.

Producător. Ce marcă de mașină să alegeți depinde de dumneavoastră (cineva este interesat de imagine, care este perfect completată de o insignă pe capotă, cineva este loial mărcii sale preferate – există multe motive). Principalul lucru de care nu trebuie să uitați este disponibilitatea centrelor de service din orașul dvs.: nimeni nu vrea să conducă timp de mai multe ore pentru a schimba uleiul, iar un camion de remorcare până la cel mai apropiat centru specializat va costa o avere dacă mașina se “ridică” brusc și este nevoie să o luați de acolo.

Volumul motorului. Dinamica accelerației, consumul de combustibil, taxa de transport – toate acestea depind de ceea ce se află sub capota mașinii. Înarmați-vă cu un calculator și calculați care dintre opțiuni va fi pentru dumneavoastră un compromis între costuri și senzații de condus.

Condusul Fiecare tip de condus are argumente pro și contra, iar fiecare șofer are propriile dorințe și preferințe. Luați în considerare ceea ce este potrivit pentru dumneavoastră.

Cutia de viteze. Am povestit deja despre ea în secțiunea anterioară – nu mai este nimic de adăugat!

Siguranță. Într-o situație de urgență, viața și sănătatea șoferului și a pasagerilor depind de cât de bine este echipată mașina din punct de vedere al siguranței. Airbag-uri, centuri pretensionate, ABS, senzori suplimentari și sisteme inteligente de evitare a coliziunilor, elemente de caroserie ranforsate… Nu vă zgârciți la propria siguranță!

Dotări opționale. Sistemul stereo, aerul condiționat, sistemul de control al vitezei de croazieră și alte dotări suplimentare de care vă puteți lipsi, dar care fac călătoria mai convenabilă și mai confortabilă, sunt criterii importante pentru alegere. Cel mai probabil, va trebui să faceți din nou un compromis la cumpărare – ceva ce nu veți fi gata să sacrificați și ceva la care puteți renunța în siguranță.

Este esențial să vă verificați mașina. În cazul în care mașina are probleme, pot apărea dificultăți la înmatriculare sau este posibil să trebuiască să investiți constant în reparații. Și cu cât raportul are mai multe date, cu atât mai bine. Colectează date din alte surse și arată probleme precum leasingul, garanțiile, accidentele, calculele de reparații, munca în carsharing și taxiuri etc.

Când găsiți o potrivire bună, faceți un test drive într-o mașină. Puteți discuta mult timp despre ergonomie, confort și alte valori abstracte – doar la volan veți înțelege dacă această mașină vi se potrivește sau nu.

Dacă mașina vi se potrivește și vă decideți să încheiați o afacere, verificați proprietarul mașinii printr-un serviciu special înainte de a încheia contractul de vânzare. Este posibil ca proprietarul să facă obiectul unei proceduri de executare silită, ceea ce poate duce la restricții ale poliției rutiere. Este posibil să existe o situație în care executorii judecătorești au trimis documentele de reținere a mașinii la poliția rutieră, dar la momentul tranzacției, poliția rutieră nu a avut timp să primească aceste documente sau să introducă datele privind restricțiile în baza de date. Noul proprietar cumpără o mașină legal curată, iar a doua zi să are interdicții. Până când vechiul proprietar nu achită datoriile, noul proprietar nu va putea să înmatriculeze mașina la poliția rutieră.

Și încă ceva – nu credeți persoanele pe care le cunoașteți și care vă dovedesc că alegerea lor este cea mai bună: suntem cu toții oameni diferiți, iar ceea ce este vital pentru noi nu va juca niciun rol pentru altcineva.

