O autostradă maritimă de 24 de km a fost dechisă în China și a doborât deja zece recorduri mondiale.

A 24-kilometer-long marine highway has opened in China and has already broken 10 world records The Shenzhen-Zhongshan Line, located in Guangdong Province, is a new system of sea tunnels and bridges, and the world’s first underwater interchange between expressways and airports. pic.twitter.com/MlF1qT4V1D— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2024

Linia Shenzhen-Zhongshan, situată în provincia Guangdong, reprezintă un nou sistem de tuneluri și poduri maritime. Este, de asemenea, primul schimb subacvatic din lume între autostrăzi și aeroporturi.

Noua autostradă va reduce timpul de călătorie între Shenzhen și Zhongshan de la 2 ore la aproximativ 30 de minute.

Fiind un nod de transport cheie în zona mare a golfului Guangdong-Hong Kong-Macao, legătura Shenzhen-Zhongshan constă dintr-un tunel subacvatic, două poduri și două insule artificiale, ceea ce îl face unul dintre cele mai provocatoare proiecte de cluster trans-marin din lume, transmite postul chinez de televiziune CGTN.

Legătura, un mega pasaj trans-marin care integrează poduri, insule, tuneluri și schimburi subacvatice în zona Greater Bay Guangdong-Hong Kong-Macao, a fost deschisă duminică, după șapte ani de lucrări și de construcții dificile. „Deschiderea pasajului este într-adevăr convenabilă pentru transportul între Shenzhen și Zhongshan și voi alege să conduc sau să iau autobuze în oraș pentru a vizita frecvent Shenzhen”, a spus un locuitor, informează China Daily.

????Today marks the debut of the Shenzhen-Zhongshan Link, a 7-year engineering triumph! This 24km cross-sea marvel is the world’s first cluster project featuring bridges, islands, tunnels and underwater interchanges with U-turn capabilities in China’s Guangdong-Hong Kong-Macao… pic.twitter.com/SSQyPGFiGW — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) June 30, 2024

Podul Shenzhen-Zhongshan va juca un rol crucial în îmbunătățirea rețelei de transport a regiunii

Odată cu deschiderea pasajului, autoritățile locale de transport au lansat și două rute de autobuz între orașe între Shenzhen și Zhongshan,

Ambele rute de autobuz TO1A și TO1B, de la centrul de expoziții și zona nouă Cuiheng din Zhongshan până la stația de metrou Qianhai Bay din Shenzhen, și-au atins capacitatea maximă duminică, toate biletele fiind vândute, potrivit Zhongshan Public Transportation Group Co Ltd.

Duminică, firmele de construcții ale pasajului au amenajat și opt autospeciale pentru a transporta aproape 400 de reprezentanți și membri de familie ai constructorilor, permițându-le să experimenteze din timp proiectul la care au contribuit personal.

După ce a petrecut opt ​​ani la construcția podului Hong Kong-Zhuhai-Macao, Sun Yuenan, o femeie inginer, a fost transferată să lucreze pentru proiectul Shenzhen-Zhongshan în urmă cu patru ani.

„Sunt foarte norocosă că am fost implicată în construcția acestor două super-proiecte, asistând la momente istorice ale construcției și dezvoltării podurilor din China”, a spus Sun, care a luat un autobuz închiriat pentru a merge de la Zhongshan la Shenzhen. Pe lângă operarea de autobuze interurbane între Shenzhen și Zhongshan, un total de nouă rute care leagă Guangdong și Hong Kong, cu 92 de călătorii în total, vor trece prin pasajul Shenzhen-Zhongshan, facilitând și mai mult călătoriile în Greater Bay Area, conform lui Luo Chengzhen, directorul general al companiei comune de transport cu autobuzul Guangdong-Hong Kong Limited.

So beautiful❗#Shenzhen-Zhongshanlink consists of one underwater tunnel, two bridges and two artificial islands, making it one of the most challenging cross-sea cluster projects in the world.????#Guangdong pic.twitter.com/Dc9J9WKFlj — Fanyi???????? (@HYF98334204) July 2, 2024

Construcția a început în 2017

Construcția a început în mai 2017, cu o dată estimată de finalizare în 2024.

Acest proiect de infrastructură integrează o serie de poduri, insule artificiale, tuneluri scufundate și drumuri subacvatice. Secțiunea de est prezintă o tehnică de construcție inovatoare, utilizând un tunel cu tuburi imersate din beton, care trece pe sub al treilea canal de transport principal din zonă, informează Highways Today.

La fiecare capăt al acestui tunel, au fost finalizate insule artificiale, sporind atât funcționalitatea, cât și atractivitatea vizuală. Insula artificială vestică, în formă de diamant și asemănătoare cu un „zmeu pe mare”, și insula de est, care acoperă o suprafață echivalentă cu 48 de terenuri de fotbal standard, sunt noduri strategice care leagă tunelul de mai multe autostrăzi terestre.

Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestui proiect este tunelul cu tub imersat (care se scufundă în apă)

Cu o lungime de 6.845 de metri cu opt benzi în ambele direcții, este cea mai lungă și mai largă conexiune de beton din oțel din lume.

Acest tunel nu este doar o „minune inginerească”, ci și o „vitrină a soluțiilor inovatoare” de iluminat LED de la compania Sansi, arată sursa citată.

Sansi LED a instalat benzi de lumină cu peisaje inteligente, reglabile, pline de culoare pe ambele părți ale tunelului. Aceste lumini își pot schimba culorile în funcție de temperatura ambiantă și de condițiile de trafic. În situații de urgență, benzile luminoase afișează segmente roșii, galbene și verzi de la aproape la departe, ghidând eficient evacuarea. Sistemul inteligent de control software de la Sansi asigură că aceste lumini pot localiza cu precizie ușile rezistente la foc pentru o evacuare rapidă și ordonată.

În centrul sistemului de iluminat al tunelului se află sistemul inteligent de monitorizare vizuală Sansi instalat în centrul de control central. Acest sistem monitorizează iluminarea tunelului în timp real, oferind numeroase avantaje de management operațional.