Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, limitată timp de un an prin hotărârea Curții de Apel

Activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pentru un an de zile prin hotărârea Curții de Apel. Decizia a fost luată astăzi, 25 septembrie. Lidera formațiunii, Irina Vlah”, a calificat hotărârea drept una „vădit motivată politic”.

Curtea de Apel a decis astăzi limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru 12 luni. În acest sens, președinta formațiunii a venit cu o reacție.

„De fapt, această decizie este doar o parte dintr-un amplu scenariu pus la cale de guvernare cu scopul de a reduce la tăcere formațiunea noastră.

În ultimele patru săptămâni, nu a fost nici o zi în care Partidului Republican „Inima Moldovei” să nu i se aplice lovituri urâte, murdare și toate inspirate politic. Dar, dacă guvernarea crede că astfel ne-a redus la tăcere, se înșală amarnic.

Lupta continuă, iar adevărul până la urmă va ieși la suprafață. Adevărul despre toate mizeriile organizate de PAS împotriva noastră! Adevărul despre cei care au executat ordinele criminale ale PAS, lucru pentru care vor răspunde, așa cum prevede legea”, a scris lidera partidului pe rețele.

Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii.