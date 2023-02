Actualul ministru în exercițiu al Mediului, Rodica Iordanov, parte a Guvernului Recean: De principiu, am acceptat

Rodica Iordanov, actualul ministru în exercițiu al Mediului, își va continua activitatea în Guvernul condus de Dorin Recean, dacă acesta va fi învestit de Parlament. Rodica Iordanov spune că a discutat cu premierul desemnat posibilitatea de a face parte din noua echipă guvernamentală și a acceptat oferta candidatului la funcția de prim-ministru de a rămâne la șefia Ministerului Mediului, notează IPN.

Ministrul în exercițiu al Mediului a declarat că, cel mai probabil, se va regăsi în noul Guvern condus de Dorin Recean. Rodica Iordanov spune că invitația de a rămâne în funcția de ministru al Mediului i-a fost lansată de premierul desemnat, iar în timpul ședinței de joi a Parlamentului, noul Executiv va primi vot de încredere din partea deputaților.

„Este adevărat că am primit oferte și am discutat opțiuni cu premierul desemnat, rămâne să fie luată decizia finală. Suntem în așteptare până joi, dacă va fi cazul, să mergem în Parlament. Sunt încă niște pași tehnici care trebuie parcurși”, a declarat Iordanov în cadrul unei emisiuni de la RliveTV.

Rodica Iordanov spune că vestea demisiei Nataliei Gavrilița i-a luat prin surprindere pe membrii Cabinetului de miniștri. Șefa în exercițiu al Ministerului Mediului spune că reformele demarate în cadrul instituției și racordarea legislației de mediu la acquis-ul comunitar sunt prioritățile trasate la început de mandat, pe care-și dorește să le realizeze în Guvernul Recean.

„Noi nu am știut despre demisia Guvernului. Eu am fost chemată din deplasare pentru că erau planificate ședințe foarte importante. Atunci am aflat că Natalia Gavrilița a decis să demisioneze. A spus că este o decizie personală, asumată. Ulterior, premierul desemnat a discutat cu noi posibilitatea de a fi membru al Guvernului. Eu aș vrea să-mi continui mandatul din simplu motiv că mi-am trasat anumite obiective. Mai mult, cu echipa de la Ministerul Mediului am reușit să elaborăm politici, ne-am stabilit pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a accelera procesul de integrare europeană. Nu aș vrea să las colegii baltă și nu aș vrea ca lucrul la care am depus efort și sârguință să se piardă. De aceea, de principiu, am acceptat”, a spus ministrul în exercițiu al Mediului.

Potrivit legii, Dorin Recean are la dispoziție 15 zile, din data semnării decretului prezidențial, pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare. Ulterior, premierul desemnat cere vot de încredere Parlamentului. Guvernul poate fi învestit cu voturile a cel puțin 51 de deputați. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) deține 64 de mandate, iar reprezentanții formațiunii aU declarat anterior că vor fracțiunea parlamentară va sprijini candidatura premierului desemnat, Dorin Recean.

Marți, și ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a confirmat că se va regăsi în echipa guvernamentală condusă de Dorin Recean.

Menționăm că Ala Nemerenco, Anatolie Nosatâi, Dumitru Alaiba de asemenea, se vor regăsi în Guvernul Recean.

Menționăm că sursele Jurnal.md. au scris că Nicu Popescu va fi propus ministru de Externe, funcție pe care a deținut-o și până la demisia Guvernului Gavrilița.

