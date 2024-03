Acuzații de conținut online ilegal și dăunător

Shein , magazinul online de fast-fashion, se află în vizorul Comisiei Europene, suspectat fiind de conținut online ilegal și dăunător, scrie Bloomberg, precizând că firma ar trebui să suprime astfel de practici.

Compania, fondată în China și populară în rândul cumpărătorilor din întreaga lume, va trebui să se supună curând Legii privind serviciile digitale a UE (DSA – Digital Services Act), după ce a raportat 108 milioane de utilizatori, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Normele impun piețelor online precum Shein să urmărească vânzătorii de pe platforma lor, să adauge metode prin care clienții să semnaleze conținutul ilegal și să testeze aleatoriu produsele ilegale.

Acest lucru înseamnă că Shein ar putea fi pasibil de amenzi de până la 6% din veniturile globale pentru încălcarea normelor, concepute pentru a reduce răspândirea conținutului ilegal online.

Printre platformele deja incluse în DSA se numără YouTube al Alphabet Inc., Facebook al Meta Platforms Inc. și X al lui Elon Musk. Alte piețe, precum AliExpress al Alibaba Group Holding Ltd. și platforma Amazon.com Inc. au fost, de asemenea, desemnate, după ce au îndeplinit criteriile de a avea cel puțin 45 de milioane de utilizatori activi lunar în blocul comunitar.

Normele în vigoare

DSA, care a intrat în vigoare în august, conferă autorităților europene de reglementare puteri fără precedent pentru a trage la răspundere marile companii de tehnologie pentru conținutul de pe platformele lor. Normele includ restricții privind utilizarea datelor sensibile, cum ar fi rasa sau religia, pentru direcționarea reclamelor, interdicția de a direcționa reclamele către minori și blocarea tacticilor care îi determină pe oameni să își dea acordul pentru urmărirea online.

“Purtăm un dialog regulat și constructiv cu Comisia Europeană pentru a asigura respectarea continuă a legilor și reglementărilor UE”, au declarat reprezentanți ai Shein.

Comisia de la Bruxelles nu a răspuns solicitării de comentarii.

„Abuzuri îngrozitoare” împotriva poporului uigur din Xinjiang

În 2022, testele de laborator efectuate pentru Bloomberg News de două ori au scos la iveală că articolele de îmbrăcăminte expediate în SUA de Shein au fost fabricate din bumbac din regiunea Xinjiang din China.

Departamentul de Stat al SUA a numit „abuzuri îngrozitoare”

Departamentul de Stat al SUA a numit „abuzuri îngrozitoare” împotriva poporului uigur din Xinjiang, oficialii federali au interzis importul de bumbac și alte produse din regiune; Oficialii europeni au propus o interdicție similară. Declarațiile foștilor deținuți și rapoartele unei serii de cercetători și grupuri de advocacy au susținut că guvernul chinez a pus peste 1 milion de oameni în lagăre de detenție din regiune și că muncitorii din câmpuri și fabrici au fost forțați sau constrânși.

În timp ce interdicția din SUA i-a determinat pe comercianții cu amănuntul să demonstreze că nu se aprovizionează cu bumbac din Xinjiang, Shein – cea mai mare companie online care vinde îmbrăcăminte consumatorilor americani – este diferită. De obicei, transporturile sale individuale către clienți se încadrează sub un prag de valoare de 800 USD care declanșează cerințe de raportare către Serviciul Vamal și Protecția Frontierei din SUA, ceea ce înseamnă că nu sunt supuse controlului aplicat importurilor în vrac ale comercianților cu amănuntul.

Atunci, Shein nu a contestat rezultatele testelor Bloomberg și nici nu a spus dacă folosește bumbac din Xinjiang. Retailerul de modă rapidă a spus că ia măsuri pe toate piețele sale globale „pentru a ne asigura că respectăm legile și reglementările locale”. Un raport „Sustenabilitate și impact social” pe site-ul web al lui Shein din SUA spune că retailerul efectuează audituri regulate menite să asigure o politică de toleranță zero pentru „munca forțată” și alte preocupări de mediu și sociale.

Pentru Shein, abordarea din SUA a prezentat o provocare: recunoașterea că bumbacul său provine din Xinjiang ar risca să înstrăineze consumatorii. Contestarea acesteia ar risca să enerveze Beijingul, unde guvernul chinez a negat vehement acuzațiile și a spus că nu există muncă forțată în Xinjiang, ci doar programe de creare de locuri de muncă. Pentru factorii de decizie din SUA, poziția lui Shein demonstrează limitele încercărilor guvernamentale de a menține produsele muncii forțate în afara pieței interne, dezamăgindu-i pe activiștii pentru drepturile omului, producătorii de textile și comercianții cu amănuntul de îmbrăcăminte care se plâng că trebuie să concureze cu practicile de muncă neloiale.