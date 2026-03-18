Acuzații de spionaj rusesc la vârful organizației ungare Mathias Corvinus Collegium, care operează și în România, la Cluj

O investigație a portalului ungar HVG arată legăturile directe dintre structurile de influență ale Moscovei și experți străini angajați de Mathias Corvinus Collegium (MCC) – hub-ul educațional de elită al guvernului Viktor Orbán, cu operațiuni și în România.

Primul avertisment a venit luni din interiorul organizației MCC de la Zalán Alkonyi, un cercetător cu vechime de 30 de ani în instituție, care l-a interpelat public pe Orbán Balázs (directorul politic al premierului și președintele consiliului de administrație al MCC) cu privire la prezența ideologilor pro-ruși în instituție.

O investigație a portalului ungar HVG dezvăluie legături între Mathias Corvinus Collegium (MCC) și structuri de influență ale Moscovei. Primul semnal de alarmă a venit din interior: cercetătorul Zalán Alkonyi, cu 30 de ani în instituție, l-a interpelat public pe directorul politic al lui Orbán cu privire la prezența ideologilor pro-ruși în MCC.

Investigația identifică cinci profiluri cheie. Lauren Chen, influencer canadiană și speaker MCC în 2024, a fost acuzată de Departamentul de Justiție american că a primit aproape 10 milioane de dolari de la RT pentru propagandă pro-Kremlin. John Laughland, profesor vizitator MCC, a fost reținut în 2022 la Londra sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Misa Djurkovic, lider al atelierului de geopolitică MCC, are legături cu institutul rus care a coordonat influențarea alegerilor americane din 2016.

În România, MCC operează prin Fundația Mathias Corvinus Collegium, cu sediul la Cluj-Napoca și filiale în mai multe orașe cu comunități maghiare. Instituția a achiziționat inclusiv Hotelul Melody din centrul Clujului. Criticii o consideră un instrument de formare a unei elite intelectuale transilvănene loiale ideologiei Fidesz și un vector de export al modelului suveranist al lui Orbán.