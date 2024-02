Aeroporturile renunță la regula lichidelor de 100 ml din bagajele de mână: o nouă tehnologia ne va scuti de acest stres

Micile sticle de șampon și alte lichide au devenit lucruri de bază în bagajul de mână atunci când călătorim cu avionul. Cu toate acestea, această practică este pe cale să se schimbe pe măsură ce aeroporturile adoptă tehnologii de ultimă generație, informează Sens-Tech. Scanerele CT ultramoderne vor elimina regula care limitează la 100 ml lichidele din bagajele de mână, aplicată în cele mai mari aeroporturi din lume, promițând să eficientizeze controalele de securitate și să reducă timpul de așteptare, relatează Euronews.

Pasagerii companiilor aeriene sunt obligați din 2006 să limiteze la 100 ml fiecare flacon cu lichid din bagajele de mână. Cum și de ce a fost introdusă regula celor 100 ml Regula a intrat în vigoare după ce poliția britanică a dejucat un complot terorist în care explozibili lichizi fuseseră deghizați în băuturi răcoritoare în mai multe curse aeriene transatlantice. Lichidele (apă oxigenată și alte substanțe) fuseseră injectate în sticle de suc, lăsând dopurile sigilate. Dacă aceste lichide sunt amestecate cu alte substanțe, produsul rezultat se poate transforma într-un explozibil.

Autorii planului aveau de gând să combine și să detoneze substanțele explozive, în timpul zborului mai multor curse din Marea Britanie către aeroporturi din Statele Unite și Canada. Imediat după această descoperire, bagajele de mână au fost complet interzise în avioane ca măsură de precauție. Au urmat mai multe teste pentru a determina cu precizie ce cantitate maximă de lichide poate fi permisă în siguranță în bagajele de mână și astfel a fost introdusă regula celor 100 ml.

Experții au descoperit că amestecarea conținutului unor recipiente mai mici într-unul mai mare pentru a produce un dispozitiv exploziv mai puternic la bord nu era realistă – o asemenea tentativă ar fi eșuat sau ar fi dus la o explozie prematură, rănindu-l pe autor și provocând daune neînsemnate avionului. În prezent, pasagerii au voie să aducă la bordul avionului maximum un litru de lichide, împărțit în recipiente de cel mult 100 ml fiecare, în bagajul de mână când trec prin controlul de securitate. Acestea trebuie să fie separate într-o pungă transparentă resigilabilă și scoase din bagajul de mână la trecerea prin scanerele de securitate. “Despachetarea digitală” După 18 ani, regla va fi eliminată în unele țări, grație instalării unor scanere avansate în aeroporturi. Folosind tehnologia Tomografiei Computerizate (CT) cu raze X, similară celei din domeniul medical, aceste instrumente vor furniza imagini 3D cu interiorul bagajelor. Imaginile pot fi rotite la 360 de grade și mărite, permițând o analiză amănunțită, asemănătoare cu “despachetarea digitală a bagajului”, explică producătorul de dispozitive de securitate Smiths Detection. Noua tehnologie aduce o îmbunătățire considerabilă față de imaginile 2D utilizate acum în cele mai multe aeroporturi. Scanerele de ultimă generație folosesc și algoritmi sofisticați care pot detecta explozivi, inclusiv lichizi, precum și alte pericole, potrivit Departamentului pentru Transport din Marea Britanie. Actualele scanere 2D pot face deosebirea între materialele organice și cele anorganice, afișându-le în culori diferite, dar scanerele CT merg mai departe. Cu ajutorul inteligenței artificiale, acestea pot distinge între tipurile de lichide – precum apa, apa oxigenată sau alcoolul cu concentrație ridicată – și oferă o imagine completă a dispozitivelor electronice, potrivit producătorului Sens-Tech. Dacă un obiect arată suspect, bagajul va fi examinat amănunțit de ofițerii de securitate. Zborurile sunt la fel de sigure, iar pasagerii fac economii Eliminarea regulei celor 100 ml nu va face zborurile mai nesigure. Dimpotrivă, noile scanere vor îmbunătăți securitatea, pentru că vor oferi imagini mai detaliate și vor detecta mai ușor potențialele pericole, potrivit Departamentului britanic pentru Transporturi. În plus, acestea vor îmbunătăți experiența din aeroport, înlesnind controalele de securitate și reducând timpul de așteptare, și vor contribui la reducerea deșeurilor de plastic, întrucât pasagerii vor putea folosi mai puține recipiente și mai mari. De asemenea, îi vor ajuta pe pasageri să facă economii, pentru că vor putea trece de control cu sticle de apă și alte băuturi, în loc să cumpere produse din magazinele scumpe ale aeroportului. În prezent, tabletele și laptopurile trebuie scoase din bagajul de mână înainte de a trece prin scanerele de securitate din majoritatea aeroporturilor. Scanerele CT vor elimina necesitatea acestui lucru, întrucât permit studierea în detaliu a dispozitivelor electronice în timp ce se află în bagaje. Pasionații de camere foto cu film au observat, însă, că radiația crescută emisă de noile scanere ar putea deteriora filmul analog, ducând la aburire și la degradarea culorii. Unii utilizatori Reddit solicită ca filmul lor să fie examinat manual, însă acest lucru rămâne la dispoziția personalului aeroportului. Când va scăpa Europa de această regulă Unele aeroporturi europene au renunțat deja la limita de 100 ml. Noile scanere sunt deja în uz pe Teesside International Airport din County Durham, Marea Britanie, Schiphol, din Amsterdam și aeroportul internațional Leonardo da Vinci din Roma. Mai multe aeroporturi din Marea Britanie, inclusiv cele londoneze Gatwick și Heathrow, au testat echipamentele în ultimii ani. Guvernul britanic a stabilit luna iunie a acestui an ca dată limită pentru implementarea noii tehnologii, deși unele aeroporturi au anunțat că 2025 e un termen mai realist. Regula celor 100 ml va fi eliminată în termen de doi ani de la instalarea noii aparaturi. Până atunci, tehnologia nu va oferi o scurtare a timpului de așteptare. Dar, în cele din urmă, sistemul simplificat ar putea ajuta aeroporturile să proceseze cu 30% mai mulți pasageri pe oră, potrivit Sens-Tech. În viitor, pasagerilor din Marea Britanie li se va permite să aibă până la doi litri de lichide în bagajul de mână, iar bagajele de cală nu vor avea niciun fel de restricții. Acestora nu li se va cere să introducă lichide într-o pungă de plastic sau să le separe de bagaje atunci când trec prin control. În prezent, doar câteva aeroporturi din Europa plănuiesc să instaleze scanere 3D. Unele din Statele Unite, precum Hartsfield-Jackson din Atlanta, O’Hare din Chicago și LaGuardia din New York, au început deja să le utilizeze. Aeroportul internațional Qatar’s Hamad din Doha folosește, de asemenea, scanerele de ultimă generație. Potrivit Administraţiei pentru Securitatea Transporturilor (TSA), va dura mai mulți ani până când noua tehnologie va acoperi întreg sistemul în Statele Unite, ceea ce înseamnă că regula celor 100 ml va rămâne în vigoare pentru a asigura siguranța zborurilor.

