Medicul Virgiliu Stroescu revine cu noi opinii categorice. După ce a declarat că să bei cafea înseamnă să îți biciuiești organismul, Stroescu revine și spune că nici alcoolul nu ajută. Celebrul mit cu vinul roșu care ar curăța vasele de sânge e o dezinformare, spune Stroescu.

Celebrul medic atenționează că alcoolul e toxic”Alcoolul, sub orice formă, e toxic! Acum, popoarele care sunt mediteraneene și care consumă foarte mulți struguri și vin, având o dietă mai specială, la ei au scăzut bolile cardiovasculare, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza dietei și a regimului lor inteligent de viață. Alcoolul sub orice formă nu face bine și a fost un mit. La dieta vegetariană poți să bei puțin vin roșu, că face bine. Dacă e must, e excelent, dacă are și alcool, distruge orice celulă a organismului nostru. Așa că alcoolul nu are cum să facă bine, e toxic!”, spune medicul. Iată ce declara medicul despre consumul de cafea Medicul Virgiliu Stroescu spulberă una din cele mai mari plăceri ale românilor. Acesta spune că o ceașcă de cafea dimineața este similară biciurii organismului și că acesta este stresat și obligat să consume din resursele pe care le are. “Un cal e obosit. Merge, merge și poate chair cade jos. Ce să faci ca să îl trezești. Cumperi un bici și dai în el. Biciul dă energie calului? Nu îi dă energie, îi fură rezervele, că el are rezerve, dar nu e timp. Dacă bei cafea, ea scoate rezervele, ti se pare că ești grozav, da le ai consumate. Te scoli dimineața obosit, bei o cafea, ai energie, nu mai ai nici poftă de mâncare. După două ore cazi lat. Nu aveți ceva de mâncare. Cea mai bună hrană energetică dimineața is cerealele”, explică Stroescu.

