Alegerile din Găgăuzia: CEC a stabilit 35 de mandate în APG

În cadrul alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) din 15 noiembrie 2026, urmează să fie aleși 35 de deputați. Decizia a fost luată astăzi, 1 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Mandatele sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale.

Potrivit Legii nr. 344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), componența numerică a Adunării Populare se constituie astfel: un deputat de la 5.000 de alegători, cu condiția ca fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Totodată, conform prevederilor din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, pentru unitățile administrativ-teritoriale a căror populație este cuprinsă între 100.001 și 200.000 de locuitori, numărul legal de consilieri este fixat la 35.

Conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, valabile la data de 26 august 2026, în unitățile administrativ-teritoriale din componența UTA Găgăuzia sunt înregistrați 129.315 alegători.