Alexandru Rafila descinde la ‘spitalul groazei’ din București, unde au fost zeci de morți suspecte – Ministrul a răbufnit: Lăsaţi-ne să ne facem treaba! Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a declarat vineri, înainte de vizita la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Bucureşti, că ancheta în cazul deceselor din acest spital este abia la început. El a precizat că va sta de vorbă cu echipa de control, cu managementul spitalului Sf. Pantelimon pentru că vrea să ştie exact cum se desfăşoară activitatea în secţia de terapie intensivă şi dacă sunt elemente care pot să pună sub îndoială calitatea actului medical. ”Abia acum a început această investigaţie, lăsaţi-ne să ne facem treaba. Vreţi nişte rezultate credibile, nu care să fie discutabile, şi noi vrem acelaşi lucru. Lucrăm cât putem de repede, nu vreau să ne facem angajamente, prefer să vă dau informaţii”, a spus ministrul înainte de vizita la spital. Alexandru Rafila a precizat că va sta de vorbă cu echipa de contol, cu managementul spitalului ”Vreau să ştiu exact cum se desfăşoară activitatea în această secţie de terapie intensivă şi dacă sunt elemente care pot să pună sub îndoială calitatea actului medical. O să mă duc împreună cu doamna preşedintă a Colegiului Medicilor din Bucureşti, pentru că dânsa împreună cu mine are două tipuri de responsabilităţi”, a precizat Rafila.

”Avem o responsabilitate, prima, pentru pacienţi şi să fie clară chestiunea asta. Noi răspundem pentru calitatea îngrijirilor şi pentru siguranţa pacienţilor. Şi cea de-a doua, care este la fel de importantă (..) este legată de prestigiul profesional şi de siguranţa exercitării profesiei de către medici. Lucrul ăsta este foarte important pentru că, pe baza apărării prestigiului profesional şi pe baza încrederii pe care oamenii o au în medici, şi satisfacţia pacienţilor şi siguranţa serviciilor se echilibrează. Cele două nu pot funcţiona unul fără celălalt. Nici medicii inu pot lucra cum trebuie fără încrederea pacienţilor şi nici pacienţii nu pot primi servicii de bună calitate dacă nu au încredere în medici. Trebuie să înţelegem că nu discutăm despre tabere opuse, medici şi pacienţi ci despre medici şi pacienţi care împreună pot să dea coerenţă actului medical”, a mai declarat ministrul Sănătăţii. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că, vineri dimineaţă, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii va fi la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”, unde 20 de pacienţi şi-ar fi pierdut viaţa în urma administrării incorecte a unei substanţe. El a precizat că echipa de control de la Ministerul Sănătăţii va fi însoţită de un reprezentant al Colegiului Medicilor. De asemenea, Rafila a menţionat că şi managerul unităţii medicale a dispus o anchetă în acest caz.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!