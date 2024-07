Alexandru Rafila îi dă replica lui Raed Arafat, în scandalul mutării Centrului Operativ la MS

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a reacționat, pentru B1 TV, la criticile lansate de Raed Arafat în urma mutării Centrului Operativ la Ministerul Sănătăţii. Alexandru Rafila a precizat că nu este normal ca o structură operativă a Ministerului Sănătății să nu poată să funcționeze în sediul Ministerului Sănătății. Alexandru Rafila, replică pentru Raed Arafat

“Domnul Arafat întotdeauna prezintă lucrurile într-un mod particular. Întotdeauna suntem în pragul unei crize majore, nu vreau să intru în genul acesta de discuții. Centrul Operativ pentru Situații de Urgențe este o structură a Ministerului Sănătății. Eu când am venit la Minister acest centru era la nivelul unui birou. Pentru că avem o responsabilitate pentru dezvoltarea medicinei de urgență, am crescut structura de personal a acestui centru. În momentul de față discutăm despre o direcție de medicină de urgență. Nu este normal ca o structură operativă a Ministerului Sănătății să nu poată să funcționeze în sediul Ministerului Sănătății. Mai mult decât atât, și noi ca și Minister suntem găzduiți chiar în clădirea Ministerului de Interne.

Noi am oferit condiții de lucru acestor oameni care lucrează 24 don 24 încât să poată să facă lucrul ăsta așa cum trebuie, să se poată odihni, să se poată spăla, să aibă acces la condiții igenico-sanitare de bună calitate”, spune ministrul Sănătății. Alexandru Rafila a mai spus că mutarea Centrului Operativ nu va avea drept consecință împiedicarea colaborării între structurile serviciilor de urgență “În ceea ce privește colaborarea, ea continuă exact ca și până acum. Mi se pare ciudat ca domnul Arafat care este un specialist în comunicare să facă comentarii legate de faptul că nu se poate comunica în timp real, pentru că discutăm de mijloace de comunicare avansate în momentul de față și nu se pune problema că această coordonare nu este posibil”.

Rafila a mai precizat că nu crede că este o coincidență faptul că acest centru s-a mutat de la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Interne exact când Arafat s-a mutat în 2014 în funcția de secretar de stat la MAI: “Acest centru operativ pentru situații de urgență s-a mutat de la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Interne exact când domnul Arafat s-a mutat în 2014 din funcția de secretar de stat de la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Interne. Probabil e o coincidență, dar eu nu prea cred în coincidențe de felul ăsta și cred că toți avem responsabilități. Noi avem responsabilități în dezvoltarea medicinei de urgență a părții medicale a urgențelor. Am exstins foarte mult competențele în această direcție, am informatizat spitalele din țară. În momentul de față avem resurse să putem face repartiția rapidă a pacienților la secțiile performante de ATI sau la secțiile de mari arși. Lucrul ăsta nu se face fără să ne coordonăm cu DSU. Coordonearea și cooperarea cel puțin din punctul nostru de vedere este exact la fel. Am instalat mijloace de comunicații foarte puternice la acest centru și nu văd o problemă”, spune Rafila. Alexandru Rafila a criticat faptul că serviciile de ambulanță funcționează fără ambulanțe noi, iar coordonarea achiziției de ambulanțe este la DSU: “Rezultatele acestei integrări s-au reflectat de-a lungul timpului și în situații mai puțin plăcute, cea de la Colectiv, știți bine ce s-a întâmplat atunci, știți bine ce s-a întâmplat și în pandemie. De foarte multe ori suntem în situația în care avem servicii de ambulanță fără ambulanțe noi, cu foarte multe ambulanțe vechi, iar coordonarea achiziției de ambulanțe este la DSU. Una este să lucrezi integrat, și altceva este să neglijezi serviciul de medicină de urgență”. Citește și: Raed Arafat tună și fulgeră după lovitura primită de la Rafila: ‘Este o problemă care ar putea să coste vieţi la un anumit moment’

