Alexandru Tănase, despre scoaterea Partidului Șor în afara legii: „Depinde foarte mult în ce măsură aceste argumente vor fi convingătoare pentru Curtea Constituțională”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că acum depinde foarte mult în ce măsură aceste argumente de a scoate Partidului Șor în afara legii vor fi convingătoare pentru Curtea Constituțională.

„Aparent există argumente în poziția guvernului și în poziția care a expus-o ministul Justișiei, Sergiu Litvinenco. Aici lucrurile nu sunt atât de clare din câteva motive, un partid care este finanțat ilegal, un partid care încalcă anumite norme legale, el poate fi sancționat, poate fi subiectul răspunderii administrative, penale. Iar, cât ține de constituționalitate setul de argumente care este folosit diferă de cel care în mod tradițional se folosește pentru a sancționa anumite încălcări de lege, aici e problema,” a declarat Alexandru Tănase.

Prin urmare, fostul președinte al Curții Constituționale spune că impactul în această decizie îl văde în excluderea din cursa electorală și eventual chiar radierea din registrul partidelor.

„Legislația nu are o cale clară care ar explica cum urmează să fie pusă în aplicare o astfel de decizie. Următorul aspect, neconstituționalitatea unui partid nu va avea impact asupra aleșilor locali și aleșilor din organele legislative supreme în Parlament. Întrebarea este ce așteaptă autorii sesizării, care sunt așteptările lor, din păcate nu avem niciun răspuns și nu am văzut pe cineva din oficiali ca să se dea cu părerea. Declararea neconstituțională a unui partid Parlamentar, de opoziție este o chestie mult prea serioasă și cei care au făcut un astfel de demers, nu trebuie să fie conștienți doar de dimensiunea politica a mesajului, dar inclusiv să aibă răspunsurile la întrebările cum o astfel de decizie, chiar în cazul în care Curtea Constituțională le va da câștig de cauză, cum urmează a fi pusă în aplicare și care sunt efectele ei, ca să nu se trezească în câteva săptămâni de zile că apare un alt partid, cu o altă denumire și cu aceași oameni, absolut curat, care nu are ca și persoană juridică nicio încălcare a legislației electorale și piața cum a fost plină de protestari așa va fi plină și de acum în colo,” a mai adăugat Tănase.

tvrmoldova.md

