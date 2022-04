Alexandru Tănase: Plaiul vițeilor deștepți și neutri

Putin a semnat decretul potrivit căruia a obligat statele „neprietenoase” să-și deschidă conturi în băncile rusești pentru a achita gazul în ruble. Acest decret nu vizează Republica Moldova, deoarece noi suntem un stat prietenos Federației Ruse (alături de Siria, Uganda si Eritreea și Belarus). Nu doar prietenos – chiar „partener strategic”!

Ieri, președinta Georgiei, Salome Zourabichvili a anunțat că Tbilisi se alătură sancțiunilor financiare internaționale contra Rusiei. Moldova nu se aliniază acestor sancțiuni, deoarece spre deosebire de Georgia, conducerea noastră dragă, încă de pe vremea lui Ostapciuk, știe de unde „ies gazele”. Noutatea bună, este că drept recompensă pentru loialitate, „partenerul strategic” ne-a invitat să vindem la ei mere moldovenești. Chiar dacă, merele moldovenești ca sa ajungă la Moscova trebuie să parcurgă o cale de 5000 km, prin România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Cecenia, Rusia – trebuie să ne bucurăm de aceasta fereastră de oportunități pe care ne-a deschis-o cu atâta larghețe Vladimir Putin. Nu contează că majoritatea comercianților onești din lume pleacă din Rusia, din considerente reputaționale în semn de protest față de crimele de război comise de Rusia în Ucraina. Vițelul moldovean e mai șmecher!

Tot ieri, a mai venit o veste bună: Uniunea Europeană, la solicitarea Guvernului de la Chișinău, a anulat restricțiile legate de exportul al deșeurilor metalice către Republica Moldova. Nu avem decât să ne bucurăm că Guvernul nostru drag, a salvat de la faliment cel mai mare contribuabil la bugetul „de stat” al regimului de la Tiraspol!

Aceasta nu este singura veste bună de pe „frontul diplomatic din est”. Vadim Krasnoselski și „ministru său de externe”, Vitali Ignatiev, s-au întâlnit cu ambasadorul SUA, care a reafirmat angajamentul față de procesul de reglementare în formatul „5+2” ”ca unicul (!) for pentru a obține o soluționare pașnică a conflictului transnistrean”. După trei decenii de victorii și succese peste succese in cadrul acestui (unic) format magic, nu ne rămâne decât să ne bucurăm. Cum s-ar zice… future looks bright!

Apropo, după întâlnirea lui Krasnoselski cu ambasadorul SUA, Rusia a început mobilizarea in Transnistria, iar militarii pacificatori ruși (sic!) din stânga Nistrului, și-au pus pe uniformă simbolul „Z”. Mulți o sa-mi spună: și care e problema? De ce să nu-l poată folosi dragii și scumpii noștri pacificatori? Acest simbol (interzis în zeci de țări, inclusiv in Germania) in Moldova este perfect legal ! Să vedeți ce Z-Z-iala va fi la 9 mai pe la memorial!

Am folosit sintagma „frontul diplomatic din est”, pentru a nu folosi deranjanta formula de „teritorii ocupate”, din rezoluția APCE din 11 martie 2022. Dacă tot veni vorba de această rezoluție, am vrut doar să reamintesc că nici un membru (!) al delegației moldovenești n-a semnat inițiativa senatorului român Titus Corlățean și doar doi membri au votat rezoluția prin care se constată la nivel internațional că teritoriul din Transnistria este teritoriu ocupat de Federația Rusă (unui deputat moldovean i s-a strict „oportun” butonul de vot). După cum era previzibil, imediat după votul din APCE, au urmat „precizările”, de o grețoșenie, greu de descris, prin care Chișinăul oficial se distanța de această rezoluție, cu explicații ce insultă inteligența oricărui om sănătos la minte, de genul: „rezoluția APCE prin care Transnistria a fost recunoscută ca fiind teritoriu ocupat de Rusia este pur politică” și „vizează Ucraina și nu Moldova” etc.

Am fost întrebat de un coleg constituționalist din satele Baltice, de ce nici un membru al delegației parlamentare moldovean la APCE n-a semnat aceasta inițiativă, deși exista o decizie ampla a Curții Constituționale din 2017 care califica teritoriul din stânga Nistrului ca fiind teritorii ocupate de Federați Rusă. Inițial m-am gândit să-i povestesc filozofia existențială moldovenească despre vițelul deștept, dar până la urmă, am înghițit in sec și am schimbat subiectul.

O altă veste bună a venit săptămâna trecută de la Moscova. Ambasadorul RM in Rusia a fost convocat la MAE pentru a oferi explicații referitoare la protestul unei mâini de oameni în fața ambasada Rusiei de la Chișinău. Ambasadorul moldovean, s-a deplasat imediat la MAE FR justificând-se că nici un oficial guvernamental n-a participat la protestele antimilitariste, ele fiind organizate de persoane „ne-reprezentative” care vor să arunce o umbră asupra prieteniei seculare moldo-ruse, de nezdruncinat. Eu cred ca și aici avem un motiv de mândrie aparte: proteste virulente in fața misiunilor diplomatice rusești, au avut loc în toată lumea (bunăoară, ambasada Rusiei în Polonia, situată la Varșovia, a fost stropită cu sânge artificial), dar… numai moldovenii s-au învrednicit de onoarea de a fi chemați „la tabla” de „partenerul strategic”, pentru a oferi explicații.

Un motiv aparte de mândrie – este consensul național în problema sacralei și eternei neutralități moldovenești – la fel de eterne, ca și parteneriatul nostru cu Federația Rusă. Mesajele lui Igor Dodon și mesajele oficiale, la acest subiect sunt absolut identice! Cum să nu salte inima de bucurie, văzând așa un consens național!?

Ca să nu ne înecăm în acest ocean la succeselor noastre geopolitice, vă propun să ne gândim la următorul lucru. Rușii nu sunt astăzi la Chișinău, datorită eroicei rezistenței ucrainene, nicidecum datorită obedienței moldovenilor față de „partenerul strategic”. Pentru orice om treaz la minte este evident că, la momentul potrivit, „partenerul nostru strategic” nu va ezita să activeze coloana a cincea de la Chișinău, să o finanțeze la greu, care mai apoi va specula cinic dificultățile economice, pentru a demola aceasta guvernare si instaura un guvern pro-Putin.

„Partenerul nostru strategic” (pe care Moldova îl va aproviziona cu mere), are mâinile pline de sânge. Rusia omoară mii oameni și șterge de pe fața pământului orașe întregi, la o distanță de câteva sute de kilometri de gardul palatului prezidențial din Chișinău.

Dacă Putin, nu va detona o bombă nucleară care va nimici întreaga planetă, acest război se va sfârși odată și odată. Se va sfârși cu victoria Ucrainei. Regimul lui Putin se va prăbuși sub povara sancțiunilor. Mai apoi va urma o resetare din temelii a actualului sistem global de securitate. Noua ordine globală postbelică, va avea un alt design. Care va fi locul copiilor noștri în această lume? Răspunsul este – acolo unde alegem astăzi să fim.

Metafora preferata a defunctului Dumitru Moțpan: „vițelul șmecher, care reușea să sugă de la două vaci”, a devenit o veritabilă emblemă a geopoliticii noastre (echilibrate).

Singurul lucru pe care trebuie să-l ținem în minte, este că… indiferent de la câte vaci crede că suge, vițelul care se crede șmecher, până la urmă – tot vițel rămâne – iar istoria îl va trata ca atare.



Alexandru Tănase