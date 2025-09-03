Ambasadorul României: De la an la an, Bookfest Chișinău reunește oameni și idei

Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, susține că, de la an la an, Bookfest Chișinău reușește tot mai bine să aducă împreună oameni și idei, să ne prezinte așa cum suntem, ca indivizi, ca societăți – cu calități și imperfecțiuni deopotrivă.

„Fără îndoială, într-un spațiu în care suntem asaltați de informații contradictorii, avem nevoie de cunoaștere pentru a recunoaște adevărul, dincolo de dezinformare sau propagandă”, a scris diplomatul pe pagina sa de Facebook.

El s-a declarat deosebit de onorat să participe la cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, consilierul de stat din Administrația Prezidențială a României, Cătălina Galer, secretarul de stat din Guvernul României Dragoș Hotea, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Valentin Răducanu, rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov și vicepreședintele Asociației Editorilor din România, Lidia Bodea.

Bookfest se va desfăşura în perioada 03- 07 septembrie, la centrul Mediacor din Chişinău. Vor fi expuse peste 40 de mii de titluri, vor fi lansari de carte, întâlniri cu scriitorii și sesiuni de autografe.

O nouă ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chișinău şi-a deschis astăzi porţileîn capitala Republicii Moldova. Titlurile noi şi întâlnirile cu scriitorii consacraţi sunt câteva dintre motivele care au determinat zeci de împătimiţi de lectură să ia parte la eveniment.