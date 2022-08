Americanii au închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești

● În plină invazie a Rusiei în Ucraina, banca rusească Transcapitalbank a oferit asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru toate cele trei bănci transnistrene Agroprombank, Eximbank și Sberbank

● Pe 20 aprilie, Trezoreria SUA a deconectat Transcapitalbank de la SWIFT, iar odată cu acestea și extensiile lor din Transnistria

● Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova sunt spectatori la tranzacțiile în valută forte făcute la Tiraspol

Băncile rusești au ajutat regiunea separatistă să mențină relații comerciale cu întreaga lume peste capul Chișinăului. Războiul din Ucraina a schimbat total această realitate prin scurtcircuitarea schemei bancare de către SUA.

Pe 20 aprilie 2022, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, Biroul de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a identificat o serie de societăți și persoane care eludau sancțiunile internaționale impuse Rusiei în domeniul bancar.

Printre acestea s-a regăsit banca comercială rusească Transcapitalbank, precum și o rețea globală de peste 40 de persoane și entități conduse de apropiatul Kremlinului, oligarhul Konstantin Malofeev. Acesta din urmă este poreclit de presa internațională „oligarhul lui Dumnezeu” datorită conexiunilor sale strânse cu Biserica Ortodoxă Rusă.

OFAC a precizat că misiunea principală a acestor organizații era să faciliteze evitarea sancțiunilor aplicate de SUA persoanelor fizice și juridice din Federația Rusă.

„Trezoreria îi va urmări pe cei care evită, încearcă să se sustragă sau ajută la eludarea sancțiunilor SUA aplicate Rusiei, deoarece contribuie la sprijinirea războiului brutal al lui Putin [împotriva Ucrainei – n.a.]”, a declarat subsecretarul pentru Terorism și Informații Financiare al SUA, Brian Nelson.

Transkapitalbank – nucleul schemei de evitare a sancțiunilor SUA

Societatea pe acțiuni Transcapitalbank (TKB) este o bancă comercială privată din Rusia deschisă în 1992. TKB oferă servicii mai multor bănci din Asia, inclusiv China și Orientul Mijlociu, prin care sunt fentate sancțiunile internaționale.

Mai precis, pentru a ocoli sancțiunile SUA, această bancă rusească le-a oferit clienților săi posibilitatea să efectueze tranzacții prin intermediul sistemului său cunoscut sub numele de „TKB Business” – un sistem de comunicare alternativ la SWIFT, inclusiv cu scopul de a procesa plăți în dolari americani pentru clienții sancționați.

„Serviciul TKB Business” a propus băncilor din proximitatea Rusiei, inclusiv din regiunea separatistă prorusă Transnistria, conturi de tip „Loro” – un cont în valută forte destinat plăților comerciale din Transcapitalbank către alte bănci din întreaga lume prin intermediul SWIFT.

„După 2014 [odată cu anexarea Crimeii – n.a.], Rusia și-a creat propria alternativă la SWIFT. În relația dintre banca transnistreană și cea rusească era folosit acest sistem de comunicare. După aceea, banca rusească, ce avea acces la SWIFT, făcea mai departe tranzacția [către furnizorii de materie primă pentru companiile din Transnistria – n.a.]”, a explicat expertul în domeniul bancar Stas Madan.

După aplicarea sancțiunilor SUA, vicepreședinta Consiliului Transcapitalbank, Elena Șirinskaia, a explicat într-un interviu pentru publicația rusă „Vedomosti” că „programul a fost transparent de-a lungul anilor”.

„Astăzi, un număr semnificativ de bănci din străinătatea apropiată [a Rusiei – n.a.] au conturi LORO în TKB – toate băncile tadjice, kârgâze, peste 80% din băncile uzbece, toate băncile afgane, peste 60% din băncile din Kazahstan și toate băncile mongole, precum și peste 80% din băncile republicilor transcaucaziene [Georgia, Azerbaidjan și Armenia – n.a.]”, a relatat Șirinskaia geografia aplicării sistemului internet-banking TKB.

Operațiunea din Transnistria

Deși nu este menționat de managerul băncii ruse, serviciul „TKB Business”, acest sistem alternativ rusesc la SWIFT, a fost aplicat pe larg și de băncile din regiunea separatistă transnistreană – Agroprombank, Eximbank și Sberbank.

Rețeaua de Combatere a Infracționalității financiare a Trezoreriei SUA a semnalat în mai multe rânduri până la anexarea Crimeii de către Rusia în 2014 că pretinsele bănci din Transnistria nu sunt autorizate să facă operațiuni bancare internaționale.

Prin urmare, ele nu sunt obligate să obțină sau să păstreze înregistrări ale tranzacțiilor sau informații de identificare a clienților, după cum nu sunt obligate să raporteze tranzacții suspecte autorităților moldovenești.

Cu toate acestea, cel puțin până la 20 aprilie 2022, în plină invazie a Rusiei în Ucraina, TKB a oferit asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru toate cele trei bănci transnistrene menționate mai sus.

Pe teritoriul regiunii separatiste nu este permisă utilizarea cardurilor de tip VISA sau Mastercard folosite la nivel mondial.

Cele trei bănci transnistrene folosesc însă o alternativă de card denumit „Klever”. În prezent, cardul „Klever” din Transnistria este acceptat pentru cumpărături de rețeaua de supermarketuri, farmacii și benzinării din cadrul holdingului Sheriff, care deține Agroprombank.

În paralel, cele trei bănci transnistrene au emis din 22 aprilie, imediat după sancțiunile SUA asupra Transcapitalbank, cardul de tip „MIR” inventat de Banca Centrală a Rusiei după anexarea Crimeii în 2014, o alternativă rusească la VISA și Mastercard.

Până la 20 aprilie 2022, pe site-urile celor trei bănci transnistrene, la secțiunea „rechizite bancare” pentru transferurile în dolari, banca rusă Transcapitalbank figura fie în calitate de „bancă intermediară”, fie drept „bancă a beneficiarului”, respectiv a instituțiilor financiare din stânga Nistrului.

După ce Trezoreria SUA a introdus Transcapitalbank în lista entităților sancționate, băncile transnistrene au șters de pe site-urile lor secțiunea „rechizite bancare”. Drept consecință, băncile transnistrene nu mai pot efectua plăți la nivel global prin sistemul utilizat anterior „TKB Business”.

Directorul Asociației de business „Most” din regiunea transnistreană, Denis Nedelko, susține că pentru businessmenii din stânga Nistrului, care au afaceri cu Rusia, sancțiunile aplicate Transcapitalbank nu au schimbat semnificativ lucrurile.

„Oamenii de afaceri care lucrează cu firme rusești nu au nicio problemă. Băncile transnistrene lucrează ca înainte cu companiile rusești”, a precizat el.

În schimb, lucrurile s-au schimbat, a detaliat omul de afaceri, pentru cei care au nevoie să facă plăți „în Europa, Turcia, Asia, China”. Aceștia fie sunt nevoiți să își deschidă conturi în băncile moldovenești, fie transmit contractele companiilor care au conturi în băncile moldovenești.

„De exemplu, eu am cont la Victoriabank din Moldova, dar nu am afaceri cu produse alimentare. Companiile care vor să plătească în India sau China pentru arahide, de pildă, îmi transmit mie aceste contracte și eu plătesc pentru ele. Când ajung produsele, eu le transmit pur și simplu comanditarilor”, a relatat el.

Trebuie spus că mai multe bănci rusești sunt în continuare bănci corespondente/intermediare pentru băncile din Transnistria.

Banca Națională a Moldovei a declarat pentru reporterii CIJM că pentru a desfășura activități în Republica Moldova, fiecare bancă trebuie să dispună de o licență eliberată de BNM, care exercită atribuțiile de licențiere, reglementare și supraveghere prudențială.

„Aceste și alte prevederi legale privind activitatea băncilor sunt valabile pentru întreg teritoriul Republicii Moldova [inclusiv Transnistria – n.a.]”, se subliniază într-un răspuns al BNM.

În același timp, BNM a precizat că orice entitate care se identifică drept „bancă”, dar nu dispune de licența BNM, rămâne în afara cadrului legal.

„Acest principiu este valabil și pe aspectul de reglementare și control al modului de executare a legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, se mai menționează în răspunsul BNM, subliniind că nu deține controlul asupra celor trei bănci transnistrene.

Ocolirea controlului bancar de la Chișinău

În decizia OFAC se menționează că omul de afaceri rus Konstantin Malofeev are o vastă experiență de acțiune în regiunile separatiste controlate de Moscova în jurul Mării Negre.

Malofeev este un oligarh apropiat de cercurile Kremlinului și de Biserica Ortodoxă Rusă, fiind implicat într-o varietate de activități subversive de la propaganda rusă, sprijinirea cercurilor conversatoare și anti-vaxxeri, până la afaceri cu criptovalută.

El este totodată un finanțator al activităților separatiste din estul Ucrainei și una dintre principalele surse de finanțare pentru grupurile rusești care promovau separatismul în Crimeea după momentul anexării ilegale de către Rusia.

„În ultimii ani, Malofeeev, în secret sau prin intermediari, a sprijinit activități pro-ruse care subminează democrația, influențează alegeri și subminează securitatea și stabilitatea în mai multe țări”, raportează OFAC.

Konstantin Malofeev, președinte al Societății „Țargrad” și de șef adjunct al Adunării Populare Mondiale Ruse. Foto: novostipmr.com

Entitatea americană îl portretizează pe Malofeev ca fiind un intermediar al Guvernului de la Moscova pentru rolul său în finanțarea directă a politicienilor și formatorilor de opinie pro-ruși și pentru crearea unor instituții care promovează interesele Rusiei în Uniunea Europeană.

Pe 1 septembrie 2021, Konstantin Malofeev, în calitatea sa de președinte al Societății „Țargrad” și de șef adjunct al Adunării Populare Mondiale Ruse, a felicitat așa-zisa „republică moldovenească nistreană” cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la autoproclamare.

Președintele societății „Țargrad” s-a declarat „convins” că Transnistria este „o parte a Imperiului Rus, fie în componența Rusiei imperiale, fie a Uniunii Sovietice”.

„Nu trebuie să uităm rolul enorm al soldaților și ofițerilor ruși ai Armatei 14, care au contribuit la stoparea agresiunii românești [în 1992 – n.a.]. Acele evenimente [Războiul de pe Nistru – n.a.] au dovedit clar că solidaritatea lumii ruse nu trebuie subestimată. Însuși acest fenomen nu trebuie ignorat, nu trebuie să uităm că rușii vor veni să își salveze compatrioții la momentul potrivit”, a scris Malofeev.

Cu toate acestea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de la Chișinău a precizat într-un răspuns pentru reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova că nu a observat nicio încălcare a legilor din Republica Moldova în privința băncii rusești Transcapitalbank.

„Entitatea menționată [Transcapitalbank – n.a.] nu a fost identificată în lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care fac obiectul măsurilor restrictive”, a comunicat Serviciul.

Prin urmare, a precizat instituția, „sancțiunile politice internaționale aplicate băncii comerciale ruse Transcapitalbank nu țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor”.

Băncile transnistrene au intrat de mult în colimatorul autorităților americane, însă acest lucru nu le-a împiedicat conexiunile cu băncile rusești.

Potrivit unor documente publicate de Rise Moldova, Transcapitalbank a fost banca prin care holdingul Sheriff a efectuat tranzacții considerate suspecte de către autoritățile americane până aplicarea sistemului „TKB Business”.

Între 7 aprilie 2016 și 20 septembrie 2016, compania Sheriff a fost inițiatoarea a 47 de transferuri bancare suspecte, în valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de dolari, din conturile pe care le avea la Transcapitalbank din Moscova.

Nouă din cele 47 de transferuri suspecte, în valoare de circa 2 milioane de dolari, au fost realizate între 7 aprilie 2016 și 5 iulie 2016. Banii din Transnistria au ajuns, conform autorităților americane, către zece beneficiari.

Transferurile au fost intermediate de Bank of China, Wells Fargo Bank, HSBC Bank USA, The Bank of New York Melon etc. din Statele Unite.

Holdingul Sheriff este suspectat de către autoritățile financiare americane că ar fi implicat în contrabandă cu dolari pentru activități de comerț exterior.

Sancțiunile aplicate băncilor transnistrene au determinat oamenii de afaceri din stânga Nistrului să își deschidă conturi în băncile comerciale din Republica Moldova, chiar dacă aveau nevoie de autorizația Băncii Centrale de la Tiraspol pentru acest lucru.

„În decursul ultimilor ani, situația a continuat să se înrăutățească. După declanșarea ostilităților în Ucraina, când băncilor ruse le-a devenit foarte greu sau imposibil să facă plăți în băncile străine, noi eram deja pregătiți pentru acest lucru”, a conchis directorul Asociației de business „Most” din regiunea transnistreană, Denis Nedelko.

BNM a declarat reporterilor CIJM că nu știe pe moment câți agenți economici din Transnistria au conturi bancare în băncile comerciale din Republica Moldova.

„Am solicitat băncilor comerciale informații despre numărul agenților economici din regiunea transnistreană și, după colectarea datelor, va reveni cu un răspuns în această privință”, a declarat responsabilul de comunicare cu presa al BNM Pavel Maftei.

Reporterii CIJM au expediat e-mail-uri atât băncilor transtrene vizate, cât și Băncii Centrale de la Tiraspol pentru a le lua opiniile, dar nu au primit nicun răspuns.

