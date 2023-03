Analiștii explică ce a vrut să arate Putin prin vizita la Mariupol ocupat

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) sugerează că, prin vizita la Mariupol ocupat, președintele rus Vladimir Putin a încercat să se arate ca un lider războinic și să răspundă unui mandat de arestare al CPI pentru o crimă de război.

Verbatim: „Putin a folosit prima sa vizită în Ucraina recent ocupată pentru a se arăta ca un lider angajat în acțiuni militare, pe fondul unei reacții violente în spațiul informațional naționalist rusesc, pe fondul temerilor legate de o posibilă viitoare contraofensivă ucraineană în sudul Ucrainei.”

Experții speculează că președintele rus a vizitat Mariupolul ocupat pe 19 martie, probabil pentru a crea o imagine de invulnerabilitate și pentru a încerca în continuare să se prezinte ca un lider angajat în acțiuni militare.

Putin a decis probabil să viziteze Mariupol deoarece orașul, care este ocupat din 20 mai 2022, este departe de linia frontului, unde trupele ruse și oficialii de ocupație au impus deja măsuri de securitate stricte.

De asemenea, probabil că a intenționat să răspundă la un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru implicarea sa în crime de război legate de deportarea copiilor ucraineni, dintre care cel puțin 1.000 au fost deportați de oficialii ruși numai din Mariupol.

Dictatorul rus a încercat probabil să prezinte rolul său în deportarea copiilor și în distrugerea Mariupolului ca fiind în afara jurisdicției comunității internaționale și pe el însuși ca fiind la adăpost de armata ucraineană.

„Vizita lui Putin la Mariupol a avut, de asemenea, probabil scopul de a calma o teamă veche și răspândită printre naționaliști cu privire la o posibilă contraofensivă ucraineană în sudul Ucrainei”, se arată în raportul institutului.

Sursa: ISW

