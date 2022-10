ANALIZĂ: „Armele răzbunării” lui Putin: Rușii atacă intenționat orașe ucrainene cu rachete antinavă, total imprecise în cazul țintelor terestre

Din punct de vedere militar, este cel puțin o dovadă de prostie să ataci ținte „la uscat” cu rachete antinavă, așa cum face Rusia în Ucraina. Și asta deoarece, „din construcție”, o rachetă antinavă are capacități limitate: scopul ei, după cum îi spune chiar numele, e să atace nave. Pentru radarul intern al rachetei, o navă care se profilează pe luciul apei reprezintă o țintă extrem de vizibilă. În cazul în care racheta ajunge deasupra uscatului, radarul „vede” doar o mare de blocuri și, de regulă, alege drept țintă cea mai înaltă clădire din peisaj, după cum a explicat un expert militar. Iată o explicație pentru numărul extrem de mare de clădiri de locuințe din Ucraina distruse sau avariate în ultima perioadă de atacurile cu rachete rusești. Într-un fel, putem spune că rachetele antinavă au devenit, pentru Putin, un echivalent modern al „Vergeltungswaffen”, rachetele V ale „răzbunării” naziștilor, folosite la bombardarea orașelor occidentale spre sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial. Putin se „răzbună” acum pe Ucraina atacând nediscriminatoriu blocuri, parcuri și piețe publice, pe care le bombardează intenționat cu astfel de arme imprecise.

Rusia a reluat în forță, luni dimineața, atacurile cu rachete asupra Kievului. Mai multe explozii au avut loc în centrul capitalei ucrainene chiar la o oră de vârf, într-o zonă aglomerată. Pe lângă Kiev, au fost lovite alte 12 orașe ucrainene, inclusiv Zaporojie și Dnipro.

Conducerea militară a armatei ucrainene a precizat că Federația Rusă a lansat nu mai puțin de 84 de rachete asupra Ucrainei. Kievul, ținta bombardamentelor cu rachete rusești.

Dar ce fel de rachete sunt acestea? Pe lângă (mai modernele) rachete de croazieră Kalibr, rușii au revenit la tactica folosită și în vară, de a folosi bătrânele rachete antinavă Kh-22, din arsenalul fostei URSS.

Conform Bloomberg, cel puțin o astfel de rachetă a fost folosită într-un atac din weekend la Zaporojie în urma căruia un bloc de locuințe a fost distrus. În ultima săptămână, 43 de oameni – a se citi civili – au murit în atacurile rușilor asupra acestui oraș. Rachetele Kh-22, cunoscute în jargonul NATO sub denumirea „Kitchen” („Bucătăria”), și variantele mai mult sau mai puțin modernizate – Kh-32, Kh-55, Kh-101 și Kh-102, au fost concepute inițial special pentru a distruge portavioanele americane. Unele modele de astfel de rachete pot avea inclusiv încărcătură nucleară (precum Kh-55 „Kent” sau Kh-101/102). Rachetele sunt lansate de bombardierele strategice ale Federației Ruse.

Cum au ajuns rușii să folosească astfel de arme împotriva țintelor civile? O posibilă explicație: rușii și-au epuizat, pur și simplu, „stocul” de muniții de precizie. Cu rezultatele cunoscute.

Horrific images emerging from the blast right in the heart of Kyiv, which drives home that no place in Ukraine is yet safe. Looks like there are fatalities.

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022