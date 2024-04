Ancheta în cazul atentatului de la Moscova

Postul de televiziune Pervîi Kanal a difuzat imagini de la interogatoriul pe care Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a luat celor care sunt acuzaţi de comiterea atacului terorist din 22 martie de la Crocus City Hall, din Krasnogorsk, suburbie a Moscovei, relatează TASS.

Aceştia ar fi mărturisit că o persoană numită Sayfullo, coordonatorul lor, le-ar fi spus că îi va ajuta să treacă graniţa ucraineană şi, de asemenea, le-a promis că le va plăti câte un milion de ruble fiecăruia dintre ei.

“Sayfullo ne-a informat să mergem în Ucraina, la Kiev. Acolo va da 1 milion de ruble (cca. 10.000 de euro – n.r.)”, a declarat în timpul interogatoriului unul dintre acuzaţi.

Un alt acuzat a povestit, la rândul lui, despre ajutorul promis la trecerea frontierei ucrainene. “Am fi mers la Kiev, unde trebuia să aşteptăm bani – câte 1 milion de ruble. Sayfullo a spus că acolo, la graniţa ucraineană, ne vor aştepta nişte tipi care ne vor ajuta să trecem graniţa şi să ajungem la Kiev… (Coordonatorul a spus): Sunaţi-mă, apoi vă voi spune ce să faceţi”, a relatat el.

Într-o postare în limba engleză pe X, Dmitri Medvedev a comentat imaginile cu interogatoriul teroriştilor difuzate de Pervîi Kanal.

“Măi, măi, stimaţi lideri ai SUA şi ai ţărilor europene! Faptul că teroriştii au declarat că li s-a promis un milion de ruble la Kiev şi că pentru a ajunge acolo trebuiau să treacă printr-o breşă de la graniţa ruso-ucraineană nu a fost suficient pentru voi? Aşadar, atacul terorist a fost ordonat de ISIS, nu-i aşa? Adevăraţii angajatori sunt ticăloşii de naţionalişti ucraineni, copiii voştri adoptivi. Iar complici la această crimă sunteţi voi toţi, Biden, Macron, Sunak, Scholz şi alte slugi. Nu vom uita asta!”, a ameninţat Dmitri Medvedev.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 7, 2024