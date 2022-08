Andrei Spînu: „S-ar putea să aducem lemn din România în caz că nu vom avea”

Vicepremierul Andrei Spînu, a anunțat că s-ar putea să aducem lemn din România în caz că nu vom face față. Aceste declarații au „răsunat” în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

„Am discutat subiectul lemnelor inclusiv și doamna președinte la București. Vom discuta chiar mâine am o ședință să vedem dacă partenerii din România pot să ne ajute cu anumite cantități. Da. Să aducem lemn din România și să asigurăm o parte din populație în cazul în care nu vom avea”, a menționat Spînu.

De asemenea, secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, astăzi, 5 august, a prezentat într-o conferință de presă Planul de acțiuni privind asigurarea populației cu lemn de foc pentru perioada rece a anului 2022 – 2023, transmite Realitatea.md.

Astfel, Guvernul va asigura consumatorii casnici cu lemn la un preț similar ca anul trecut. În acest an prețul de vânzare a lemnului de specii tari va varia între 550 de lei și 875 de lei per metru steri. Pentru lemnul moale prețurile vor varia între 350 și 475 de lei per metru steri.

Pentru ca prețul lemnului să nu crească Guvernul a subvenționat Agenția Moldsilva cu peste 64 de milioane de lei.

