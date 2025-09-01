Aproape 31 de mii de copii au început școala în data de 1 septembrie

Astăzi, 1 septembrie 2025, aproape 31 000 de copii au pășit în clasa întâi, iar procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general, cu implicarea a 30 779 de cadre didactice, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie 2025, iar al doilea pe 29 mai 2026.

Elevii vor beneficia de patru vacanțe în acest an de studii: vacanța de toamnă între 27 octombrie și 2 noiembrie, vacanța de iarnă între 25 decembrie și 8 ianuarie, vacanța de primăvară între 5 și 8 martie și vacanța de Paște între 11 și 20 aprilie.