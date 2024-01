ASSMB, scrisoare deschisă despre situația spitalelor din București și politizarea sănătății Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin directorul general, Oana Sivache, a transmis o scrisoare deschisă referitoare la o serie de informații eronate difuzate în spațiul public privind activitatea instituției noastre și proiectele de investiții finanțate din PNRR.

“Conștientă de răspunderea pe care o are față de sănătatea bucureștenilor, și nu numai a lor, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a tras, în această săptămână, un semnal de alarmă privind criza fără precedent provocată de blocarea angajărilor din unitățile sanitare.

Împreună cu managerii celor 19 spitale ale Primăriei Capitalei și cu reprezentanții Sanitas și ai asociațiilor de pacienți, conducerea ASSMB a cerut și cere Ministerului Sănătății să constate situația dramatică și să recunoască public starea de urgență cu privire la lipsa acută de personal și la consecințele profund negative pe care această situație le poate avea asupra sănătății pacienților și a capacității de muncă a cadrelor medicale, ajunse la epuizare.

Ne-am fi așteptat ca ministrul Sănătății, Prof. Dr. Alexandru Rafila, să se alăture apelului nostru și să susțină poziția colegilor săi, medicii și asistenții medicali din spitale, în fața Guvernului României, în vederea soluționării urgente a acestei situații intolerabile. Nici vorbă de așa ceva! În loc de solidaritate cu pacienții și cu corpul medical, conducerea ministerului a preferat să paseze răspunderea către alte ministere și să declanșeze în spațiul public, prin secretarul de stat Dr. Alexandru Rogobete, un atac cu tentă politică, la limita fake news-ului, la adresa conducerii ASSMB și a proiectelor cu fonduri europene inițiate și derulate de instituția noastră. Apelând la atacul la persoană, ceea ce întotdeauna trădează un deficit de argumente și o logică eronată, Dr. Rogobete acuză conducerea ASSMB de politizare, în timp ce el însuși atacă politic, în mod public, o instituție a administrației publice locale, din poziția de secretar de stat în Guvernul României. Curat Cațavencu! Nefiind însă pentru prima dată, ne întrebăm dacă nu cumva domnul Dr. rezident Alexandru Rogobete are printre atribuțiile delegate de ministrul Rafila și calomnierea conducerii ASSMB. Puținele elemente tehnice invocate de Dr. Rogobete, în atacul său pe tema celor șase contracte de finanțare prin PNRR încheiate cu ASSMB, în prima jumătate a anului trecut, sunt prezentate confuz și îl descalifică în ochii specialiștilor în domeniu. Fără a intra în detalii, îi transmitem doar că noțiunea de „achiziții neeligibile” nu există în vocabularul celor care știu despre ce spun atunci când vine vorba despre PNRR. Iar afirmația că ASSMB ar fi încheiat doar contracte de consultanță în cadrul proiectelor PNRR semnate anul trecut cu Ministerul Sănătății, este un neadevăr, ca să ne exprimăm elegant. Adevărul, mult diferit de susținerile doctorului rezident Rogobete, este public și poate fi constatat de oricine are curiozitatea să verifice situația reală în sistemul electronic de achiziții publice. Nu ne miră, însă, că Dr. Alexandru Rogobete nu a făcut acest lucru, pentru că domnia sa a fost numit politic în poziția de secretar de stat la Ministerul Sănătății, iar PNRR nu este vreo specialitate medicală. Mai mult, se pare că, pentru unii politicieni adevărul este opțional. Noi îl asigurăm însă că toate cele șase proiecte privind ambulatoriile de specialitate sunt în grafic, în perioada de implementare, iar în prezent se lucrează la dosarele de atribuire pentru achiziția echipamentelor medicale. Dar apropo, dacă tot are Dr. Rogobete timp de atacuri la persoana și postări politice pe Facebook, în numele pacienților bucureșteni am avea și noi o întrebare. Cum se face că, atunci când el și ministrul Rafila au decis cum să împartă fondurile PNRR, Bucureștiul a rămas încă o dată de căruță, iar proiectul Centrului de Transplant Multiorgan de la Spitalul Clinic Sf. Maria, esențial pentru o capitală europeană, a fost trecut la „și altele”, deși era un proiect matur, așteptat cu sufletul la gură de foarte mulți oameni care aveau nevoie disperată să primească o a doua șansă la viață? Atunci când Prof. Dr. Narcis Copcă, managerul Spitalului Clinic Sf. Maria, a cerut în mod oficial o explicație Ministerului Sănătății, prin ASSMB, în ianuarie anul trecut nici ministrul Rafila și nici Dr. Rogobete nu au catadicsit să dea un răspuns. Rămâne și acum un mister cum au aplicat ei „factorul de corecție al punctajului”, astfel încât România să nu beneficieze încă mulți ani de acum încolo de un centru de transplant multiorgan. Poate așa cum au aplicat și corecția de 740 de milioane de euro din fondurile PNRR, bani pierduți de România la finalul anului trecut și pentru care nu răspunde, de asemenea, nimeni. Tragem nadejde că poate măcar acum, pe tema proiectului Centrului de Transplant Multiorgan vom primi și noi și pacienții o explicație. Haideți, domnilor, că puteți! Și dacă tot am deschis discuția, adresăm o solicitare publică atât Comisiei Europene, cât și instituțiilor competente din România, care pot cerceta și lămuri modul în care au fost selectate marile proiecte de investiții în domeniul sănătății, care beneficiază de finanțare PNRR. Cum au fost calculate punctajele și mai ales cine răspunde în cazul în care vom afla că s-au produs daune ireparabile sistemului de sănătate, prin eliminarea arbitrară a unor proiecte viabile, care aveau toate studiile de fezabilitate și avizele necesare? Primăria Capitalei prin ASSMB va susține și proteja întotdeauna spitalele pe care le coordonează, proiectele și investițiile propuse de acestea, personalul angajat și va respecta mereu dreptul pacienților la servicii de calitate. Proiectul Centrului de Transplant de la Spitalul Clinic Sf. Maria este rezultatul muncii a zeci de specialiști, iar ASSMB susține pe deplin poziția argumentată a managerului spitalului, Prof. Dr. Narcis Copcă. Pentru că, dacă pentru unii răspunderea politică este opțională, răspunderea penală ar trebui să fie pentru toți obligatorie. Starea de sănătate a românilor este un element de siguranță națională, iar cum sunt cheltuiți banii Sănătății ne privește pe toți. Până la ultimul leu!”, se precizează în scrisoarea deschisă.

