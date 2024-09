atac nocturn masiv cu drone cu rază lungă de acţiune, efectuat de Rusia

Sound ON! サウンドON!

Explosions in the Kyiv air!

The City is under the UAVs attack.

Very loud!

キエフの空中で爆発!

街は無人機の攻撃を受けています。

とてもうるさいです! pic.twitter.com/iDa9VarlVH

— Andrii fella (@andrii_soloviov) September 7, 2024