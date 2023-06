Atac rusesc masiv cu rachete asupra Kievului, liderii africani din misiunea de pace au fost duși într-un adăpost antiaerian: Au venit cu un plan care prevede retragerea trupelor rusești din Ucraina

Cel puțin două explozii au zguduit vineri, 16 iunie, Kievul, după declanșarea alarmelor aeriene, chiar în timp ce mai mulți lideri african începeau, în capitala ucraineană, o misiune de pace, transmite Reuters.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât „șase rachete (hipersonice) Kinjal, șase rachete de croazieră Kalibr și două drone de recunoaștere”.

Delegația africană, din care fac parte lideri din Africa de Sud, Senegal, Comore și Egipt, are programată vineri o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și apoi să poarte discuții, sâmbătă, la Sankt Petersburg, cu Vladimir Putin.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a a scris pe pagina sa de Twitter că „Putin ”consolidează încrederea” prin lansarea celui mai mare atac cu rachete asupra Kievului din ultimele săptămâni, exact în mijlocul vizitei liderilor africani în capitala noastră. Rachetele rusești sunt un mesaj pentru Africa: Rusia vrea mai mult război, nu pace”.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023