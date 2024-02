atacuri puternice și în sud

“A fost detectată deplasarea unor drone inamice. Forțele de apărare aeriană operează în regiune” – se arată în mesajul administraţiei, postat pe Telegram la ora 05:29, relatează Rador Radio România. Deocamdată, nu există informaţii suplimentare.

Purtătoarea de cuvânt a Forţelor de Apărare “Sud” din Ucraina, Natalia Humeniuk, a declarat că, în noaptea de 24 spre 25 februarie, armata rusă a atacat în două valuri. Iniţial, au fost înregistrate lansări de rachete, iar, ulterior, ruşii au lansat drone Shahed.

“La începutul nopții, inamicul a încercat, cu ajutorul aviației tactice din Marea Neagră, să distrugă apărarea noastră antiaeriană, astfel că a folosit rachete de tip Kh-31P, dar acestea au fost doborâte deasupra mării. Au urmat apoi valuri de drone” – a explicat Humeniuk. Potrivit acesteia, iniţial, primul atac a fost lansat în direcția regiunii Mikolaiv, iar următorul a vizat regiunile centrale şi cele vestice. Primul și al doilea val de atacuri a fost respins cu succes de forțelor de apărare aeriană din sudul Ucrainei. O dronă a fost distrusă în regiunea Herson, alte două – în regiunea Kirovohrad, iar trei drone au fost doborâte în regiunea Mikolaiv.

Forţele Aeriene ale Ucrainei raportează că, în noaptea de 24 spre 25 februarie, forțele armate rusești au atacat teritoriul ucrainean folosind 18 drone de tip Shahed. Forțele de apărare ucrainene au distrus 16 dintre dronele lansate de ruşi. “Ca urmare a luptei antiaeriene, grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare, unități de rachete antiaeriene și avioane ale Forțelor Aeriene au distrus 16 drone Shahed în spaţiul aerian al regiunilor Poltava, Kiev, Hmelniţki, Mikolaiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporijjia și Herson” – au precizat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

The aftermath of a missile strike on Kostyantynivka, Donetsk region

Fire broke out at the site of the strike, and there is damage to the station and other buildings. According to regional military administration, one person was injured. pic.twitter.com/rH4PYC8Z4B

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2024