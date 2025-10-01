Atacurile cu drone ale Ucrainei pun Rusia la pământ: criză energetică și economică fără precedent

Valul de atacuri ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei a declanșat o criză fără precedent pentru Kremlin. Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului a fost afectată, forțând oprirea producției și introducerea restricțiilor la combustibil.

În ultimele două luni, zeci de rafinării au fost lovite, iar datele arată că în septembrie aproape 38% din capacitatea totală de rafinare a fost inactivă. O parte semnificativă a acestor opriri a fost cauzată direct de loviturile aeriene venite din partea Ucrainei.

Efectele sunt resimțite imediat în interiorul Rusiei: cozi la benzinării, vânzări limitate și plafonarea prețurilor în anumite regiuni. Autoritățile au fost nevoite să recurgă la importuri pentru a acoperi deficitul și chiar să reducă taxele de import la combustibili.

Loviturile recente asupra unor rafinării strategice din regiuni-cheie au scăzut producția zilnică cu sute de mii de tone, creând presiune pe piețele interne și ridicând riscul de inflație.

Economiștii avertizează că situația ar putea duce la scumpirea bunurilor de bază și la destabilizarea suplimentară a economiei ruse, deja afectată de sancțiuni și izolare internațională.

Criza evidențiază vulnerabilitatea Rusiei la războiul modern, unde dronele devin arme strategice capabile nu doar să lovească obiective militare, ci și să paralizeze sectoare economice vitale.