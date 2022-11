Atentatul de la Istanbul, comis de o femeie: șase morți și 81 de răniți. Explozia a fost filmată / VIDEO

Atentatul terorist cu bombă comis duminică după-amiază pe artera comercială Istiklal din centrul metropolei turce Istanbul a fost executat de o femeie, a declarat la o conferinţă de presă vicepreşedintele Turciei, Fuat Oktay, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

UPDATE 21.30 „Conform primelor informaţii, atacatorul ar fi o femeie“, a spus vicepreşedintele turc la o conferinţă de presă, fără a preciza dacă este vorba despre o femeie kamikaze, el menţionând doar că aceasta a detonat bomba.

„Avem până în prezent în total şase morţi, dintre care patru au decedat pe loc. Sunt 81 de răniţi, dintre care doi în stare gravă“, a mai spus Oktay, după ce bilanţul comunicat anterior de preşedintele Recep Tayyip Erdogan era de şase morţi şi 53 de răniţi.

Atentatul de la Istanbul are loc la șapte ani de la atentatele din Paris, începute în seara zilei de 13 noiembrie 2015, la Bataclan, și care au continuat și a doua zi, soldate în total cu 130 de morți (din care șapte teroriști). Atentatul de la Paris a fost revendicat atunci de Statul Islamic.

Explozia a avut loc în jurul orei 16.00 (16.00 ora României), când artera pietonală Istiqlal era destul de aglomerată.

Momentul deflagrației a fost surprins de camere de supraveghere din zona.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports

The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU

