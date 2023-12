Austria refuză să semneze noile sancțiuni contra Rusiei, dacă Ucraina nu scoate Raiffeisen Bank de pe lista sancțiunilor

Austria încearcă ca Raiffeisen Bank International (RBI), cea mai mare bancă occidentală din Rusia, să fie scoasă de pe o listă neagră a Ucrainei, de companii cu afaceri în Rusia, în schimbul semnării noilor sancţiuni ale Uniunii Europene împotriva Moscovei, au declarat două persoane familiarizate cu situaţia, citate de Reuters.

Austria şi banca doresc ca aceasta să fie scoasă de pe o listă ucraineană numită ”sponsori internaţionali ai războiului”, care îşi propune să facă de ruşine companiile care fac afaceri în Rusia şi susţin efortul de război, de exemplu, plătind taxe.

Cel mai recent impuls subliniază legătura economică profundă a Austriei cu Rusia, hotărârea băncii de a-şi menţine afacerile profitabile acolo, precum şi o tendinţă mai largă a Occidentului de a izola Moscova.

La începutul lunii octombrie, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a criticat în mod deschis lista neagră ca fiind arbitrară, la o întâlnire a miniştrilor europeni la Kiev, a declarat o persoană informată despre aceste discuţii. Raiffeisen este singura companie austriacă de pe listă.Oficialii austrieci şi-au semnalat îngrijorarea cu privire la listă la Bruxelles, inclusiv la întâlnirile dintre oficiali şi diplomaţi UE din ultimele săptămâni, au declarat trei persoane care au cunoştinţă de acest lucru.

Reprezentanţii băncilor s-au întâlnit, de asemenea, cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Prevenire a Corupţiei din Ucraina, care întocmeşte lista, pentru a discuta despre cum să scoată grupul bancar din ea, au spus persoane familiare cu problema.

Unele companii au fost scoase de pe listă, inclusiv OTP Bank din Ungaria, o mişcare care a enervat oficialii austrieci şi banca.

”Ni se pare nedrept că suntem pe listă”, a spus un purtător de cuvânt al băncii.

Un purtător de cuvânt al cancelariei austriece a declarat că au fost prezentate marţi documente legale privind sancţiunile UE, refuzând să comenteze în continuare. Deşi Austria sprijină public Ucraina, câţiva oficiali care au vorbit cu Reuters au spus că sunt reticenţi în a rupe complet legăturile vechi de decenii cu Rusia, crezând că va fi în continuare posibilă restabilirea relaţiilor. Prezenţa Raiffeisen subliniază profunzimea relaţiilor dintre Austria şi Rusia, care menţin legături strânse prin gazoductele şi finanţele ruseşti, Viena fiind un hub pentru numerar din Rusia şi foştii săi vecini sovietici.

Deşi lista neagră nu are niciun statut legal, ea întăreşte presiunea publică asupra Raiffeisen pentru a părăsi Rusia, lucru despre care se spune că banca este dispusă să facă, dar care încă nu a avut loc. Aliaţii occidentali ai Ucrainei au turnat miliarde de dolari sub formă de ajutor financiar şi militar în Ucraina şi au susţinut sancţiuni drastice împotriva Rusiei, dar, la mai bine de 21 de luni de război, Kievul are dificultăţi să păstreze acest sprijin ferm. Kievul speră să asigure două pachete majore de ajutor din partea Statelor Unite şi a Uniunii Europene pentru anul viitor, dar ambele pachete au întâmpinat rezistenţă politică şi s-au blocat în dezbateri. Prezenţa Raiffeisen în Rusia s-a dovedit să provoacă dezbinări în managementul său, precum şi în rândul băncilor regionale Landesbank care controlează grupul, unii susţinând plecarea băncii din aceaată ţară.