Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că proiectul de la Iernut este cel mai important şi cel mai aşteptat şi are un grafic accelerat de lucrări, fiind un grup pe gaz modern, peste 400 MW putere instalată.

“Am parcurs stadiul principalelor proiecte care au şanse să fie puse în funcţiune anul acesta. Iernut, sigur că e cel mai important şi cel mai aşteptat, un grup pe gaz modern, peste 400 MW putere instalată, cu un grafic accelerat de lucrări”, a spus ministrul Energiei. ”Avem şanse să îl punem în funcţiune în luna decembrie anul acesta”, a completat Burduja, conform news.ro. Ministrul Energiei a subliniat că, la Complexul Energetic Oltenia este o altă investiţie importantă, Grupul 5 Rovinari, care în septembrie ar trebui să intre în probe şi de la 1 octombrie să avem producţie foarte importantă cu un grup modern. ”De asemenea, există o centrală nouă în cogenerare în execuţie, cu grad ridicat de finalizare, undeva la 95%, la Năvodari, un proiect al Fondului româno-kazah, întârziat peste un an, un an şi jumătate. Mi s-a promis de când am început mandatul că se va termina peste o lună, peste două, peste trei. Am solicitat companiei Rompetrol, antreprenorului general, finalizarea acestei investiţii, care ar însemna 80 MW”, a anunţat ministrul, precizând că este o capacitate importantă.

Burduja a mai spus că i-a convocat săptămâna viitoare la o întâlnire special pentru această investiţie”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!